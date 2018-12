Marlaska asegura que el aviso a la Generalitat por la inacción de los Mossos no es el paso previo al 155

Publicada el 11/12/2018 a las 09:23 Actualizada el 11/12/2018 a las 09:54

El ministro de Interior,, ha asegurado que el Gobierno adecua su política y su actitud a la "realidad del momento" y a los hechos que acontecen en Cataluña. Recalcando que el aviso enviado a la Generalitat para que explique la falta de actuación ante los cortes en la AP7 protagonizados por los(CDR) no significa que se esté preparando el terreno para aplicar elen Cataluña."Diría que simplemente estamos trabajando y adaptando la política del Gobierno a los hechos que van desarrollándose", ha asegurado Marlaska, rechazando que este aviso suponga un paso previo al 155. En una entrevista en Onda Cero , el titular de Interior ha señalado que la carta remitida por el Ejecutivo a última hora del lunes busca que la Generalitat explique lo acontecido en la AP7 el pasado fin de semana. "Se vieron algunos hechos que no parecían compatibles con el desarrollo en paz y tranquilidad de sus derechos y libertades", ha valorado sobre los bloqueos organizados por los CDR.Según Marlaska, se pudo observar comoy apunta a que es una realidad "difícilmente discutible". "Intentamos que se nos expliquen las razones por las que se han producido estos actos, que no pueden ser una rutina, ni esporádicos tampoco", ha subrayado. Si bien no ha querido anticipar que medidas puede adoptar el Ejecutivo si las explicaciones de la Generalitat no resultan convincentes, Marlaska ha querido dejar claro que el Gobierno cuenta con "instrumentos" paraCon todo, ha subrayado que el Ejecutivo socialista adecua su actitud a la "realidad del momento" en Cataluña, "siempre pensado en los ciudadanos y en que los servicios públicos se administren adecuadamente". El Ejecutivo de Pedro Sánchez advirtió al Govern este lunes de queen Cataluña si los Mossos d'Esquadra no actúan contra los Comités de Defensa de la República (CDR) cuando la situación lo requiera, como en el caso de las acciones que el colectivo llevó a cabo el fin de semana cortando el tráfico en la AP-7 y levantando las barreras de los peajes en otras autopistas.