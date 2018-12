Publicada el 11/12/2018 a las 20:58 Actualizada el 11/12/2018 a las 21:50

Unas primarias polémicas

Echenique se estrena como candidato al Congreso

Solo 24 de los 46 diputados piensan en revalidar sus escaños

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, será elen las próximas elecciones generales, como estaba previsto, ya que es el único de los que aspiraba a este puesto que ha recabado los avales necesarios para continuar en las primarias para conformar las listas al Congreso y el Senado. Además, competirá en el proceso liderando una, informa Europa Press.El partido morado puso en marcha a principios de diciembre sus primarias con, con el objetivo de estar preparados para un posible adelanto electoral, tal y como defendió Iglesias y su equipo durante la reunión de la dirección estatal de finales de noviembre.No obstante, esta decisión no gustó a todos los sectores del partido, al considerar la decisión. En consecuencia, los anticapitalistas –la corriente más a la izquierda de Podemos–de estas primarias, tras pedir sin éxito que se paralizaran, por los malos resultados en Andalucía.También se han desmarcado del proceso los llamados, los simpatizantes del exnúmero dos Íñigo Errejón, muchos de ellos centrados ahora en arropar la candidatura del todavía diputado para lasde la Comunidad de Madrid o en sus respectivos territorios. Como resultado, la lista "de unidad" que preparaba Iglesias para acompañar su candidatura en estas primarias, que tenía que registrar este miércoles se compone básicamente por sus afines En concreto, la lista que lidera Iglesias integra a sus principales colaboradores en la Ejecutiva, como el secretario de Organización, Pablo Echenique (Zaragoza), que se estrena como candidato al Congreso; la portavoz en el Congreso Irene Montero (Madrid), -actualmente de baja por maternidad-; o su portavoz adjunta, Ione Belarra (Navarra).De igual forma figuran también el, Juanma del Olmo (Valladolid); la secretaria de Acción Institucional, Gloria Elizo (Madrid); el secretario de Sociedad Civil,(Madrid); la secretaria de Participación, Noelia Vera (Cádiz); la secretaría de Igualdad, Feminismos y LGTBI, Sofía Fernández Castañón (Asturias); la secretaría de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial, María Pita Cárdenes (Las Palmas); y la secretaría de Políticas Sociales, Pilar Garrido (Guipúzcoa).En cuanto a los diputados, quieren repetir Alberto Rodríguez (Las Palmas), Amparo Botejara (Badajoz); Txema Guijarro (Alicante); Antón Gómez Reino (La Coruña); Ángela Rodríguez (Pontevedra); Alicia Ramos (Barcelona); Carmen Valido (Las Palmas); Ana Marcello (León); David Carracedo (Vizcaya); Teresa Arévalo (Todelo); Juan Antonio Delgado (Cádiz); Javier Sánchez (Murcia); Rita Bosaho (Alicante); Mar García Puig (Barcelona); e Isabel Franco (Cádiz).La mayoría de ellos apoyaron a Iglesias en la II Asamblea de Vistalegre de 2017. Así, la diputada Ángela Ballester, una de las pocas afines a Errejón que aspira a revalidar su escaño por Valencia en el Congreso en estas primarias, no figura en la lista del secretario general.De hecho, solo 24 de los 46 diputados que tiene actualmente Podemos en el Congreso -sin contar a los de sus socios de confluencia de IU, En Comú, En Marea y Equo- han registrado su candidatura en las primarias del partido parade las próximas elecciones generales. Y prácticamente todos, salvo contadas excepciones, como la de Ballester, son afines a Iglesias.En cuanto a las nuevas incorporaciones, además de Echenique, su adjunto en la Secretaría de Organización, Fran Casamayor (Albacete); y la ya mencionada Pilar Garrido (Guipúzcoa), quien junto a los senadores Óscar Guardingo (Barcelona) y Miren Gorrochategui (Vizcaya) quiere intentar cambiar la Cámara Alta por la Baja.Además, la lista integra a la diputada madrileña y ex anticapitalista Isabel Serra (Madrid); la activista LGTBI Beatriz Gimeno (Madrid), también cercana a los anticapitalistas; el secretario general de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén; o el doctor en Derecho y profesor de la Universidad de Valencia Héctor Illueca, muy próximo a Iglesias.