Robles cree que Torra está "incapacitado" para ejercer un cargo público y elogia el papel del Ejército para defender la Constitución

Publicada el 11/12/2018 a las 15:44 Actualizada el 11/12/2018 a las 16:21

Garantizar los valores democráticos

La ministra de Defensa,, ha arremetido este martes contra el presidente de la Generalitat de Cataluña,, por "poner en riesgo" la convivencia e "incitar a la violencia" y le ha señalado comopara ocupar un puesto de representación pública, informa Europa Press.Robles ha aprovechado un acto de homenaje a los militares coincidiendo con el 40 aniversario de la Constitución para avisar a Torra de que sus planteamientos "no van a tener nunca cabida en España" porque la sociedad "no lo va a consentir". La ministra se ha referido al presidente catalán como"Quiero lanzar un mensaje claro aquellos que desde la iluminación y la falta de principios democráticos quieren poner en riesgo nuestra convivencia. El marco de la Constitución es el marco democrático,", ha avisado rodeada por toda la cúpula militar y con una gran bandera de España como fondo.La ministra ha remarcado que la Constitución es la que ha brindado a España de sus últimas cuatro décadas de "" y por ello la sociedad, "que se ha acostumbrado a vivir en democracia", no va a "consentir" los mensajes de quienes quieren "poner en riesgo la convivencia".Por eso, ha apuntado al presidente de la Generalitat su "obligación de servicio a los demás", garantizando los servicios fundamentales y la convivencia a los ciudadanos. Y cuando no se hace, "desde el punto de vista democrático".En este contexto, ha querido remarcar el papel que la Carta Magna otorga a las Fuerzas Armadas. "Sin las Fuerzas Armadas, la defensa de los valores constitucionales en España que permiten ese marco de convivencia no sería posible", ha subrayado en marcándolo en su defensa de la paz, libertad y seguridad en España y en todo el mundo.Y ha recordado a los miles de militares que trabajan día a día para sostener ese "marco de democracia" con el que, según ha vuelto a avisar, "ningún insensato va a poder". Todo ello en unas Fuerzas Armadas "modernas" que, valorando sus tradiciones históricas y culturales, "v".Por ello, ha citado a los españoles como "ejemplo" de libertad, tolerancia, diálogo y convivencia; entre los que "no hay cabida" para "las personas que incitan a la violencia o la vulneración del ordenamiento jurídico".En este contexto, sobre la función de las Fuerzas Armadas en el marco del desafío soberanista, ha remarcado que. "Que son los valores democráticos y de convivencia", ha insistido.En cualquier caso, respecto a la posibilidad de desplazar al Ejército a Cataluña,. "Por suerte lo que representa el señor Torra no representa a la totalidad de los ciudadanos de Cataluña, que se han caracterizado siempre por defender los valores de libertad y democracia", ha explicado.