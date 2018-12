Artadi critica la ubicación elegida para el Consejo de Ministros en Barcelona y dice que se ha enterado por los medios

Publicada el 12/12/2018 a las 09:58 Actualizada el 12/12/2018 a las 12:00

Policía

Reunión Torra-Sánchez

La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi , ha criticado este miércolespor Moncloa para celebrar el Consejo de Ministros en Barcelona el próximo 21 de diciembre, asegurando que "no es la mejor", y ha lamentado que no se haya contado con el Govern.Según ha apuntado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, el Governy ha asegurado que la ha conocido a través de los medios de comunicación, después de que la Moncloa haya emitido un comunicado.Sobre el hecho de llevar la reunión a la Casa Llotja de Mar, en la zona del puerto, la consellera ha considerado que. "Hay sitios que favorecen mejor la movilidad que otros", ha apuntado, criticando que se vaya a celebrar la reunión en el centro de Barcelona.Según ha explicado, en una reunión técnica celebrada este martes,y los Mossos d'Esquadra valoraron las afectaciones que podría tener cada ubicación."Si la preocupación del Gobierno del Estado es la, la reunión en medio del centro de Barcelona seguramente no es la mejor elección", ha subrayado.Aun así, Artadi ha admitido que "es evidente que el Consejo de Ministros puede decidir en qué lugar de la ciudad de Barcelona" encontrarse, ante lo que el Govern garantizará su, ha añadido.Con respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo decidaese día con un despliegue de Policía Nacional , Artadi considera que no es necesario "ni ese día, ni otros días".En ese sentido, ha advertido: "Si hay una percepción del Gobierno español de que faltan agentes del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, perfecto.que está acordada y ampliaremos los agentes".Además, Artadi ha asegurado que no tienen "ninguna oferta sobre la mesa" sobre una Quim Torra , y ha insistido en que todas las informaciones sobre el Consejo de Ministros las reciben por parte de los medios de comunicación.de orden del día, del motivo, de qué temas se quieren tratar", ha dicho.Preguntada por cómo es la relación actual entre ambos gobiernos, ha contestado que es, y le ha pedido más valentía al PSOE "Comenzaron con un talante que parecía que apostaba más por la política que por la judicialización" pero últimamente parece que Vox y el PP en la política a seguir, ha opinado.