Casado ve a Sánchez "cómplice" de la situación en Cataluña por su "inacción" y pide que se aplique ya el 155

Publicada el 12/12/2018 a las 10:11 Actualizada el 12/12/2018 a las 11:09

El presidente del Partido Popular , se dirigió este miércoles con estas palabras a presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso en el quecompareció para rendir cuentas sobre la situación de Cataluña y el Brexit.Casado, que lleva prácticamente desde que llegó a la presidencia del PP a finales de julio demandando al Gobiernoinsistió en esta exigencia desde la tribuna del hemiciclo. Y se preguntó qué tiene que pasar más para dar el paso.Casado, que se refirió acomo "socio" de los socialistas, después de que el partido del president apoyara la moción de censura a Mariano Rajoy, consideró que el líder catalán a "ulsterizado" su comunidad autónoma. Muchas familias, dijo, no cenarán juntas esta Navidad, los comercios de los no independentistas son señalados , los niños "ridiculizados" en las escuelas y los "constitucionalistas" tienen que acudir a Cataluña "escoltados".añadió. Una exigencia a Sánchez para que "cumpla su palabra" y llame a las urnas. Para el líder del PP "el tiempo" y la "aventura" del presidente Gobierno ha "acabado".Por "mucho que intenten sujetarlo sus socios de un lado y de otro", sostuvo.El jefe de los conservadores también aprovechó para echar en cara a Sánchez que no le llame desde el 2 de agosto, cuando mantuvieron su primera reunión tras al cambio de líder en el PP. A finales de octubre, desde la Moncloa se dieron por rotas las relaciones con el líder del principal partido de la oposición después de que llamaraal presidente del Gobierno en un debate parlamentario.A partir del jueves se celebra en Bruselas elcorrespondiente a diciembre. Casado, que acudirá a la reunión previa con sus socios del PP Europeo , avanzó a Sánchez que iba a acudir a esta cita, no ha hablar mal de España.le dijo.Además, animó al presidente del Gobierno a informar los socios comunitariosSobre el Brexit, acusó al jefe del Ejecutivo de estar en Cuba "agasajando a un dictador" mientras se negociaba la salida del Reino Unido de la Unión Europea