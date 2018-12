El acusado de grabar en el mausoleo franquista de Pamplona alega que "quería denunciar actividades de una hermandad de criminales"

Publicada el 12/12/2018 a las 13:54 Actualizada el 12/12/2018 a las 14:18

"No existe justificación alguna"

"La cripta no es un espacio íntimo"

Clemente Bernad, uno de los acusados de grabar en el interior de la cripta del Monumento a los Caídos de Pamplona, ha afirmado que tanto él como su mujer, la otra acusada, son "ciudadanos normales y decentes" y ha asegurado que con la colocación de los dispositivos de grabación tras una rejillade la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz, "una hermandad formada por criminales".Bernad ha hecho uso de su derecho a la última palabra en el juicio contra él y su mujer que ha quedado visto para sentencia tras los informes de las partes. El juicio se ha retomado este miércoles tras la primera sesión celebrada el 14 de noviembre. La juez decidió posponer la vista oral para intentar localizar a. Uno de ellos, párroco de Cristo Rey entre septiembre de 2016 y abril de 2018, ha testificado y el otro, no ha comparecido.La fiscal mantiene la solicitud dey una multa de 20 meses a 20 euros por día () para los acusados.Por su parte, la acusación particular, ejercida por el miembro de la Hermandad que presentó la denuncia, solicita, además de unay una; mientras que la defensa reclama la absolución de los acusados.En su derecho a la última palabra, Bernad ha afirmado que en las dos sesiones del juicio, la celebrada el pasado 14 de noviembre y en la de este miércoles,y ha criticado también "un montón de irregularidades".En este sentido, ha afirmado que "faltan imágenes" de lo sucedido, ya que, según ha indicado, además de una grabadora de audio, puso una de vídeo y "las imágenes no están en el sumario" y se ha preguntado si la cámaraTras destacar que lleva "30 años de actividad profesional demostrados", ha asegurado que en toda su trayectoria profesional ha "respetado" la "intimidad de los demás, absolutamente siempre" y, en este punto, ha subrayado que la Cripta del Monumento a los Caídos "no es un salón de estar, sino es otra cosa", un lugar en el queHa afirmado Bernad que las misas que celebra la Hermandad "causan sufrimiento y dolor real a miles de personas en Navarra" y ha lamentado que la Cripta es. "Los mismos que mataron y fundaron la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz son los asesinos del 36", ha declarado el acusado, quien ha defendido en todo momento "el interés general de las actividades de la Hermandad".Además, ha incidido en la idea de que "como sociedad tenemos derecho a saber qué sucede en esas misas", unas ceremonias en las que, según ha dicho, se hace "y se humilla a las víctimas".El acusado ha concluido su intervención recordando la historia del juez Elío,y que da nombre a la plaza donde se ubica el Palacio de Justicia, y ha dicho a la juez presente que los miembros de la Hermandad "si pudieran lo harían otra vez e irían a su domicilio a detenerla y matarla como al juez Elío". Por su parte, Carolina Martínez, la otra acusada, no ha querido ejercer su derecho a la última palabra.En sus conclusiones definitivas, la fiscal ha argumentado quede los dispositivos de grabación tras la rejilla que da a la Cripta de los Caídos y ha defendido que "prevalece el derecho a la intimidad sobre el derecho a la libertad de expresión".En su opinión, "la acción de los acusados", ya que "la Cripta es una estancia privada de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz equiparable al salón de la casa de cualquier domicilio". Y ha considerado que "no había ningún fin legítimo" en colocar los dispositivos de grabación, sino que "el fin era simple y llanamente vulnerar la intimidad de la Hermandad y los miembros de la misma"."La finalidad era, averiguar secretos y vulnerar la intimidad", ha alegado la representante del Ministerio Fiscal, quien considera que Carolina Martínez participó en la colocación de los dispositivos de grabación, aunque su marido la exculpara en su declaración en el juicio y ella misma negara haber participado.Para la fiscal, en base a las grabaciones de audio halladas en el dispositivo colocado tras la rejilla de la Criptay ha afirmado que "si se analiza el contenido se ve perfectamente que no sólo era Clemente, sino que también lo hizo Carolina". Según ha indicado, "es absolutamente incierto que la conversación corresponda con un dron", como alegaron los acusados, porque "está claro que son los últimos instantes antes de que el aparato quedase grabando solo".Por su parte, el abogado de la acusación particular ha subrayado que este juicio no se ha celebrado por "grabar un documental" y ha criticado que. Ha señalado que en la vista oral "no ha quedado acreditado" el "prestigio" profesional de los acusados y ha considerado que "hicieron todo lo necesario para vulnerar la intimidad de todas las personas que accedieran a la Cripta".También ha negado que Carolina Martínezy ha considerado que los acusados, que en un primer momento negaron los hechos, "han cambiado la versión a la fuerza, cuando les cazan y no tienen más salida". "Hay 29 horas grabadas de", ha argumentado el letrado.Por contra, el abogado de la defensa ha defendidoen la colocación de los sistemas de grabación y ha defendido las "explicaciones coherentes" de ambos acusados en este sentido, "por mucho que se quiera forzar una interpretación que no cabe".Se ha preguntado que si en las misas "no hay nada que esconder", como dijo un miembro de la Hermandad que testificó en la primera sesión del juicio,y ha señalado que "lo que se quería grabar son actos públicos, una misa o un vía crucis". "La misa por definición", ha apuntado.Ha argumentado, además, que la Cripta ", no es un domicilio y menos un salón" y ha asegurado que sólo son los miembros de la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Santa Cruz quienes "dicen que tienen allí su sede". "La Cripta no puede ser domicilio de nadie. La Iglesia no puede permitir que en un lugar sagrado se hagan cosas como reuniones", ha planteado el abogado defensor, quien ha insistido en la idea de que el fin de colocar los dispositivos era