CDR, ANC y Òmnium movilizan al independentismo para boicotear el Consejo de Ministros del 21-D en Barcelona

Publicada el 13/12/2018 a las 17:07 Actualizada el 13/12/2018 a las 17:50

Sempre hem respost i sempre respondrem.



Per la independència, per la nostra sobirania i drets socials, contra la repressió, contra les renúncies, per la república que aixecarem des de baix.



El #21D serem INGOVERNABLES.



Organitzem la resposta!#TombemElRègim #CDRenXarxa pic.twitter.com/IpcISQd2QY — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 12 de diciembre de 2018

ANC convoca una concentración masiva de coches

Òmnium ve "una provocación" y recuerda las "elecciones impuestas"

Organizaciones estudiantiles independentistas se unen

El Govern garantizará la expresión "cívica y pacífica"

Entidades soberanistas como la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural o los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) están llamando a lala celebración del Consejo de Ministros que tendrá lugar en Barcelona el 21 de diciembre, informa Europa Press.A través de las redes sociales,están promoviendo acciones de protesta el viernes de la semana que viene contra la presencia del Gobierno en Cataluña, algo que consideran una "provocación" y una "vergüenza".Los CDR, que ya protagonizaron cortes en la AP-7 el pasado sábado, advierten de que el 21-D –fecha en la que se cumple un año de la celebración de lasconvocadas en Cataluña por Mariano Rajoy al amparo del artículo 155 de la Constitución– serán "ingobernables".Este colectivo insta a la protesta contra la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez en Cataluña bajo el lema Tumbemos el régimen. "El próximo 21-D, a primera hora de la mañana, a la Llotja de Mar de Barcelona: Tumbemos el régimen", han publicado este jueves los CDR en su cuenta de Twitter.La ANC, cuyo expresidentese encuentra en prisión preventiva por su implicación en el procés, ha pedido a los independentistas "reservarse" el 21-D para. Esta entidad avisa a través de su cuenta de Twitter de que sus reivindicaciones esta vez no consistirán en "hacer un círculo ni un lazo de luz" y pide a sus seguidores que estén pendientes de sus comunicaciones a través de los canales oficiales de la entidad.Este jueves ha adelantado ya la convocatoria de una concentración masiva de vehículos en Barcelona, con la que pretendey responder a "las elecciones impuestas" por un "Estado opresor" el año pasado.Òmnium Cultural, por su parte, ha convocado el viernes 21 de diciembre a las 11 horas en Barcelona el actopara exhibir su rechazo a la reunión del Consejo de Ministros en la capital catalana.Según ha difundido la asociación soberanista a través de las redes sociales, piden que se salga a la calle para que se escuche su voz: "Salgamos a protestar,, por la presencia del Gobierno español en Barcelona".Fuentes de Òmnium consultadas por Europa Press han tildado dela reunión del Consejo de Ministros, ya que"de las elecciones impuestas por el 155", las del 21 de diciembre de 2017.La entidad considera que el Gobierno, como "negarse" al diálogo y no actuar ante la situación de los presos soberanistas y de los dirigentes independentistas que están en el extranjero, lamentan las mismas fuentes.La protesta busca ser un "de la sociedad civil con entidades del ámbito de los derechos humanos, la cultura y la educación para mostrar el rechazo a este menosprecio y provocación del Gobierno del Estado".El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, también en prisión preventiva encausado por el procés, ha criticado la reunión en Barcelona por ser "una nueva decisión unilateral enmarcada en lapara argumentar la aplicación de un nuevo 155".En una carta a los socios de la entidad desde la cárcel de Lledoners (Barcelona), recogida por Europa Press, ha pedido mantener "tanto la determinación como la serenidad, tanto el coraje con la inteligencia" ante esta reunión del Gobierno de Pedro Sánchez.La organización juvenil La Forja también ha hecho convocatorias en las que llaman a asistir a las manifestaciones cony este jueves en su cuenta de Twitter ha publicado: "Ni las amenazas ni las fuerzas de ocupación podrán parar la movilización del día 21-D".Universitats per la República ha invitado a los estudiantes catalanes a hacer unentre las 10.00 y las 14.00 horas, durante la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el 21 de diciembre para "mostrar rechazo a aquellos que amenazan con volver a aplicar el 155 y no respetan el derecho a la autodeterminación".Lo ha explicado en un comunicado este jueves la, que ha criticado que la celebración del Consejo en Barcelona, "y en esta fecha, es claramente una provocación".La también portavoz de Universitats per la República Núria Marín opina que hay "", incluyendo a profesores universitarios y estudiantes: "Tenemos que parar el Consejo y mostrar una vez más que los estudiantes somos la vanguardia de la lucha para garantizar los derechos civiles y políticos".Por otro lado, el sindicato Intersindical-CSC ha convocado huelga el 21 de diciembre de 12.30 a 14.30 alegando que "el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene la reforma laboral de M. Rajoy, el decreto de deslocalización de empresas y las impugnaciones de leyes sociales aprobadas por el Parlament".El consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha asegurado esta mañana que el Gobierno catalán"cívica, pacífica y democrática" el 21 de diciembre.A su vez, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, has por los CDR y ha apuntado que el Ejecutivo puede hacer "donde le plazca" un Consejo de Ministros, al igual que la ciudadanía entender "que no es una decisión acertada".