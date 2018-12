Más de 650 periodistas piden al CGPJ que se posicione frente al "insólito" ataque a la libertad de prensa en Baleares

Publicada el 13/12/2018 a las 11:26 Actualizada el 13/12/2018 a las 11:53

de medios de comunicación de todo el territorio nacional han firmado un escrito presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que instan al órgano de gobierno de los jueces a posicionarseindebidas que blinda la Constitución frente al "insólito e injustificado" ataque a la libertad de prensa acometido en las redacciones de Europa Press y el Diario de Mallorca en Baleares Se trata del segundo escrito que promueven los informadores después de las entradas y registros en las mencionadas redacciones por las quepersonales de dos periodistas así como de dos ordenadores en el caso de Europa Press,por una exclusiva periodística difundida en julio en relación al caso de corrupción por el que se investiga al empresario Bartolomé Cursach.Tras entregar en mano su denuncia a la Fiscal General del Estado y motivar que se pronunciase al respecto el Consejo Fiscal, que se declaró no competente para opinar sobre una instrucción en curso, más de medio millar de informadores se dirigen ahora al CGPJ, cuya Comisión Permanente se reúne este jueves, en busca de un"En 40 años de vigencia de nuestra Constitución ningún miembro del Poder Judicial había ordenado entradas y registros en medios de comunicación para incautarse de teléfonos móviles y ordenadores de periodistas que tratan de cumplir su misión constitucional en relación con un caso de corrupción: proporcionar información veraz a los ciudadanos", destaca el escrito.Los periodistas firmantes consideran que el propósito de esa, el "volcado y estudio" de los datos almacenados en los teléfonos móviles, ordenadores y pendrives para descubrir a los supuestos autores de filtraciones, estáy su sacrificio para perseguir un delito de revelación que, si acaso, estaría castigado con una simple multa representa no solo un ataque desproporcionado al derecho fundamental a la información sino que también sienta un precedente gravísimo al demoler por completo y de forma indiscriminada la debida protección de las fuentes periodísticas", denuncian.Sin estas fuentes, recuerdan los periodistas,Consideran que el CGPJ "no puede permanecer ajeno a este despropósito" y apelan así a "su buen criterio para transmitir a la sociedad su inequívoco compromiso con el derecho fundamental a la información sin injerencias indebidas".La, en paralelo, ha elaborado otro manifiesto "para exigir el respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional".