Vox empieza a poner precio a su apoyo a PP y Cs en Andalucía: exige entrar en la Mesa del Parlamento

Publicada el 13/12/2018 a las 19:42 Actualizada el 13/12/2018 a las 20:28

Vox "solicitará estar" presente en la Mesa del Parlamento andaluz de la XI Legislatura que se constituye el próximo día 27 de diciembre, y ha acusado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera,que se decantaron por el partido de Santiago Abascal en los comicios andaluces del pasado 2 de diciembre por acusar a Vox de ser un "adversario de la UE". No obstante, Vox necesitaría el apoyo de algunos diputados de PP o Ciudadanos para tener un asiento en la Mesa del Parlamento.Ha sido el propio líder de Vox, Santiago Abascal, en un apunte en su cuenta de Twitter quien ha respondido a Albert Rivera después de que el dirigente de Ciudadanosy haya asegurado que la formación naranja no va a "ir de la mano" de otra que recibe el apoyo de la líder del ultraderechista francés Reagrupación Nacional, Marine Le Pen."Rivera, que lo mismo es socio de Susana (Díaz) que de Libertas, desprecia a los 400.000 andaluces de Vox", ha replicado Abascal por Twitter, donde ha advertido al líder del partido naranja –que apuesta por una abstención del PSOE que permita la formación de un Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos en Andalucía que no necesite del apoyo de Vox– que "si lo que pretende es el visto bueno socialista para continuar el socialismo con otras siglas y no levantar las alfombras,De igual modo, fuentes de Vox han aclarado este jueves que el partido "tiene derecho a estar presente en la Mesa" del Parlamento andaluz y, "por tanto, solicitará estar" en ella. En esa línea, las mismas fuentes han defendido que "la Mesa es como una pequeña representación del Parlamento, yen ella". "Vox tiene derecho a estar presente en la Mesa y por tanto solicitará estar", han recalcado.No obstante, para que la ultraderecha tenga representación en el órgano de Gobierno del Parlamento de Andalucía, será necesario que la apoyen PP y Ciudadanos. Los siete miembros de la Mesa –el presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios– los escoge el pleno en su sesión constitutiva, pero si cada partido votase a sus propios candidatos, se quedarían fuera del órgano Adelante Andalucía y Vox. La exclusión de partidos con representación parlamentaria de la mesa es posible gracias a una sentencia del Tribunal Constitucional de 2016, lo que implica que si Vox quiere presencia en la Mesa, que tendrían que ceder algunos de sus votos al candidato de la formación de extrema derecha.