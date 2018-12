Rivera le pide a Díaz que permita un Gobierno de Cs en Andalucía sin aclarar si pactará con Vox

Publicada el 14/12/2018 a las 11:43 Actualizada el 14/12/2018 a las 11:44

El presidente de Ciudadanos,, ha defendido este viernes que en Andalucíatras las elecciones del 2 de diciembre entre los partidos constitucionalistas, de modo que ha reclamado a la presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE-A,, que sea autónoma para tomar las decisiones que afectan a Andalucía y no haga "lo que le digan Pedro Sánchez y Pablo Iglesias". No obstante, el líder de la formación naranjasi en el pacto de gobierno que pretende impulsar estará presente el partido de extrema derechaDurante su intervención en un desayuno informativo organizado por la Cadena Ser , Rivera ha dicho esperar que el PSOE-A "no se sume al sanchismo" y ha instado a Susana Díaz a ser responsable, estar a la altura y asumir su derrota en las elecciones andaluzas para así, como hizo Cs en las elecciones andaluzas del 2015, no bloquear y permitir un cambio de gobierno.Así, para poner en marcha un gobierno moderado negociado entre el PP y Cs, el líder nacional ha explicado que el PSOE-A"con dignidad" pues, como ha recalcado, "el acuerdo razonable debe ser entre los partidos constitucionalistas, con una mayoría liderada entre el Cs y PP y con el papel institucional del PSOE-A". "La única manera de que los extremos no sean protagonistas es que la gente moderada se ponga de acuerdo", ha advertido Albert Rivera.