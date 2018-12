Un joven trepó por una fachada para salvar a una mujer que estaba siendo agredida por su pareja en Zaragoza

Publicada el 14/12/2018 a las 10:44 Actualizada el 14/12/2018 a las 13:33

Un joven trepó este juevespara salvar a una mujer que tenía intención de saltar por una ventana para escapar de su pareja, quien había hecho ademán de estrangularla con la cuerda de una persiana, en el barrio de La Almozara de Zaragoza, según informa este viernes el diario El Heraldo de Aragón Varios vecinos fueron testigos este jueves por la tarde de como una joven se encaramaba a la ventana de su domicilio pidiendo ayuda y cómo un hombre tiraba de ella hacia el interior de la vivienda e. Asustados, los vecinos llamaron al 091.Mientras esperaban a la Policía, la joven volvió a asomarse a la ventana, en esta ocasión con intención clara de saltar. Es entonces cuando uno de los vecinos, Mohamed Karzazi de 22 años, salió de casa y comenzó ay se agarró a los cables del tendido eléctrico hasta alcanzar la primera planta del edificio donde se encontraba la mujer, donde se quedó hasta que llegaron las autoridades, quienes se llevaron al hombre detenido a comisaria y la joven fue trasladada al hospital en ambulancia.Según explicaba Karzazi, "estaba en casa y he escuchado los gritos. Tenía claro que no era ningún niño, así que he salido a la calle a ver qué pasaba. Entonces he visto que la vida de esta mujer corría peligro y no me lo he pensado mucho". "En estos casos", añadió al diario.La buena acción del joven se saldó con el robo de su cartera, “cuando me he puesto a trepar por la fachada he tirado al suelo las llaves y la cazadora. Al pedirme después la Policía el carné para identificarme, he bajado a por ellas. Ha sido entonces cuando me he dado cuenta de que”.