Publicada el 15/12/2018 a las 16:51 Actualizada el 15/12/2018 a las 17:08

Movilizar a la policía

El presidente del PP, Pablo Casado , las juventudes de las CUP, porque "justifican la violencia". El líder de los conservadores ha recordado que el artículo 9 de la ley de partidos "deja muy claro" que los partidos políticos u organizaciones sociales que promuevan, alienten o justifiquen la violencia "pueden ser ilegalizados",. "Entonces, lo único que pasó es que dejaron de arder cajeros automáticos y marquesinas de autobuses, se diluyó Batasuna y empezamos a derrotar al terrorismo", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press."Por tanto,que es intolerable, hay que dejar claro que ya hay leyes en España que hay que cumplir", ha espetado, por lo que ha pedido que se ilegalice a los CDR y a la organización juvenil indepentista Arran. A este respecto, ha recordado que ya lo pidió hace un año cuando todavía no era presidente del PP y el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, solicitó su reprobación en el Congreso aludiendo que "no" se puede ilegalizar a nadie por sus ideas. "No es por sus ideas, es porque están justificando la violencia", ha sentenciado el líder de los conservadores.Casado, que ha participado este sábado en Cáceres en un acto para presentar a José Antonio Monago como candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura para las elecciones autonómicas de 2019, ha vuelto a dirigirse a Pedro Sánchez al que le ha dicho que, en alusión a una posible reunión con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, aprovechando el Consejo de Ministros que se reunirá la próxima semana en Barcelona. "y en qué momento se toma el control de las cuentas", ha subrayado Casado. "Solo le tiene que decir cuándo va a aplicar el artículo 155 y eso no se dialoga, se aprueba en el Consejo de Ministros", ha asegurado. "El diálogo con los que quieren destruir tu país no es aceptable", ha recalcado.Además, ha reprochado a Sánchez que"como si fuera un partido de fútbol" y le ha pedido que "tome el control de los Mossos d'Esquadra porque "no pueden estar a las órdenes de un xenófobo". También exigido intervenir las cuentas de la Generalitat porque "no se puede seguir subvencionando con fondos públicos la deriva independentista de Cataluña", y ha solicitado que "no reciban fondos públicos los partidos que tengan acusados por rebelión o sedición en sus filas"."Quiero una democracia igual de sana y libre que las de nuestro entorno y por eso es inadmisible que haya partidos con el único objetivo de destrozar nuestras libertades y nuestro futuro", ha espetado, al tiempo quea los que se les "distorsiona" la historia de España. "Sánchez no aplica la ley de partidos, no nos apoya para modificar la ley de indultos, no cambia la financiación de los partidos. No hace nada porque es cómplice de los que le han puesto en el banco azul", ha sentenciado el presidente nacional del PP, que ha arremetido contra el presidente del Gobierno porque es "la segunda versión" del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en lo referente a Cataluña.