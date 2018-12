Sánchez advierte a Cataluña de que los problemas no se resuelven desde la "crispación" sino "dentro de la legalidad"

Publicada el 15/12/2018 a las 15:18 Actualizada el 15/12/2018 a las 16:12

Pedro Sánchez junto al presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, durante el acto con motivo del 80 aniversario de la ONCE.

Sobre los presupuestos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este sábado de quesubrayó en clara referencia al Gobierno catalán según recoge Europa Press.El jefe del Ejecutivo realizó esta alusión aldurante su intervención en el acto de conmemoración del 80 aniversario de la ONCE. Así, Sánchez destacó a esta organización como ejemplo "fraternidad y solidaridad", las que considera "las mejores herramientas para cohesionar cualquier sociedad".De igual forma aseguró que el Gobierno "comparte" con la ONCE el objetivo de la cohesión. "Es un objetivo que compartimos. La cohesión es algo quepara construir más y mejor cohesión", aseguró el presidente. "Ninguno de los problemas de los ciudadanos se ha resuelto desde la crispación ni desde el conflicto", advirtió a continuación, para enfatizar que se pueden solucionar "desde el diálogo sereno, moderado sensato y dentro de la legalidad".Sánchez realiza esta llamada al diálogo y la legalidad ante la polémica que está suscitando la celebración el próximo viernes, 21 de diciembre, del Consejo de Ministros en Barcelona y el anuncio de movilizaciones en Barcelona . Asimismo reitera su llamada a respetar la legalidad en Cataluña que ya manifestó el pasado miércoles durante su intervención en el pleno del Congreso sobre la situación en esa Comunidad Durante su intervención en el acto de la Once, el jefe del Ejecutivo ratificó una vez más. "El Gobierno de España pretende aprobar los Presupuestos", aseveró. Según aseguró, "después de años de crisis y sufrimiento", los Presupuestos, además de impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo lucharán contra las que considera "dos principales lacras y desafíos de la sociedad", la precariedad laboral y la exclusión social.