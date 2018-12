Zapatero anima a Sánchez a seguir con el diálogo con los independentistas porque "no son golpistas"

Publicada el 16/12/2018 a las 12:55 Actualizada el 16/12/2018 a las 13:36

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha animado al actual presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a continuar con el diálogo en Cataluña porque, a su juicio,. "No puedo compartir que se les acuse a ellos de fascistas o de haber dado un golpe de Estado. Intelectualmente no puedo asumir eso", ha señalado Zapatero en una entrevista concedida a El Mundo recogida por Europa Press, en la que ha matizado que los independentistas "han hecho un viaje a ninguna parte" y que "han sobrepasado los límites de lo que puede ser la política".Para Zapatero,y ser capaz de hablar con los independentistas y con la derecha. "A pesar de que ahora tenemos una representatividad menor en número de escaños tenemos casi más responsabilidad, porque la crisis ha provocado la radicalización de las posiciones", ha dicho.Asimismo, el expresidente del Gobierno ha rechazado volver a aplicar el artículo 155 de la Constitución. "El 155 es un paliativo a un problema más de fondo. Si alguien cree que con el 155 esto se arregla, es un error ", ha explicado. En este sentido, ha incidido en que los problemas políticos "sólo se arreglan dialogando, recuperando afectos, superando prejuicios y aislando a los totalmente irreductibles", que, en su opinión, "los va a haber"."Prácticamente aún, esto nos va a llevar años, hay que tener esa perspectiva", ha apuntado Zapatero, al tiempo que ha recordado que en 2007, cuando los índices de satisfacción democrática "eran muy grandes", el independentismo estaba "en las horas más bajas, bajo mínimos". "Con la crisis económica se dispara", ha asegurado.El expresidente del Ejecutivo también ha destacado queporque, en sus palabras, "una democracia siempre va a reservar su unidad". "Democracia es unidad, es convivencia, pero también porque el reconocimiento internacional es cero, cero. Ni Corea del Norte. Esto, por muy emotivamente que se viva la idea de la independencia, no puede pasar desapercibido", ha sentenciado.