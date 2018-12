Bárcenas pide personarse como acusación en el 'caso Villarejo' por el robo de documentos en la 'operación Kitchen'

Publicada el 17/12/2018 a las 12:39 Actualizada el 17/12/2018 a las 13:51

La defensa del extesorero del PP,, ha solicitado personarse como acusación particular en la causa sobre la operación Kitchen , el operativo policial que investiga la Audiencia Nacional y que se habría puesto en marcha en 2013para robarle documentación sensible del partido que él se habría llevado cuando fue despedido.Según han informado fuentes jurídicas la defensa de Bárcenas presentó un escrito solicitando personarse como acusación particular en la causa la pasada semana por entender que habría sido perjudicado en ese operativo policial con el que se habría captado con dinero público al que fuera su chófer para que le sustrajera los documentos. Kitchen es la séptima pieza del llamado caso Tándem por el que se investigan las actividades presuntamente delictivas del comisario jubilado, quien se encuentra en prision provisional desde noviembre de 2017 sospechoso, entre otros delitos, de organización criminal, cohecho, blanqueo y extorsión.La investigación sobre la operación Kitchen se incorporó a la causa, parcialmente secreta, cuando parte de la documentación intervenida a Villarejo reveló indicios de que a partir del año 2013 estuvo pagando, provenientes de fondos reservados, al entonces chófer de Bárcenas y su esposa en calidad de confidente para hacerse con la documentación que podría haber conservado el extesorero tras su despido del PP.Este operativo está siendo investigado por el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. No obstante, otro juez de este mismo tribunal,, se ha interesado por el caso, ya que en su caso está investigando la presunta financiación irregular del PP, por lo que tiene interés en conocer los documentos que en su día pudieran habérsele sustraído al extesorero. Así, de este modo, Bárcenas y su mujer,, están citados a declarar en calidad de investigados ante el juez De la Mata el próximo viernes, 21 de diciembre, para que aclaren cuál era esa información que les fue sustraída.