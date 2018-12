Casado pide a Sánchez que acuda a Cataluña a decir a Torra que va a aplicar el 155 y que está cesado

Publicada el 17/12/2018 a las 09:14 Actualizada el 17/12/2018 a las 11:20

El PSOE y la Constitución

Corrupción

El líder del Partido Popular , Pablo Casado, criticó este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dedique a "implorar" una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya,, en vez de actuar. A ojos del líder de los conservadores, el jefe del Ejecutivo debería acudir el viernes a Barcelona, donde se celebrará la reunión del Consejo de Ministros, para decir al president que va a aplicar ely cesarle de forma inminente.Como ya hizo en otras ocasiones, el presidente aprovechó el desayuno que protagonizó en el Club Siglo XXI para recordar a Sánchez que puede contar con el apoyo del PP para aplicar el 155 en Cataluña porque tiene mayoría absoluta en el Senado Sobre las últimas encuestas publicadas, la conclusión positiva que saca Casado -todas dan a su partido un bajón considerable- es que las formaciones que están a la derecha del Partido Socialista suman.Como ya hizo en los actos con motivo delrecomendó a Ciudadanos a ocupar el vacío que deja el PSOE en el centroizquierda para que el PP pueda centrarse en el centroderecha.Casado sostuvo que el no va a atacar ni a Ciudadanos ni a Vox porque es consciente de que muchos de sus votantes provienen del PP.dice sobre la irrupción de Vox.El jefe de los conservadores aspira a que el PP sea la casa común dePero esto, mantuvo, lo conseguirá desde el Gobierno.Preguntado sobre las declaraciones del expresidenteen las que ubicó al PSOE de Pedro Sánchez fuera de la Constitución, Casado consideró que hay "actitudes" del presidente que están yendo en contra de la Carta Magna."Pienso que el PSOE es un partido que ha sido clave en el sistema constitucional", dijo. Pero acto seguido consideró que el hecho de que Pedro SánchezSobre la operación Kitchen , que investiga el uso de fondos reservados del Ministerio del Interior en la época de Gobierno de Mariano Rajoy para torpedear la investigación delCasado insistió en que el caso está judicializado pero que al partido no le temblará la mano paraante cualquier actitud que no sea "ejemplar".