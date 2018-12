Nueve ONG exigen al Gobierno que ponga fin a las devoluciones en caliente

Publicada el 17/12/2018 a las 12:19 Actualizada el 17/12/2018 a las 14:00

Nueve ONG de refugio, migración, derechos humanos y cooperación han exigido al Gobierno español que ponga, con motivo de la celebración este martes 18 de diciembre del Día Internacional de las Personas Migrantes, según informa Europa Press."Apelamos al Gobierno y a los grupos parlamentarios a que deroguen, así como la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería como un primer paso para hacer realidad estos compromisos y a parar la práctica de las devoluciones ilegales en frontera", subrayan.Así lo piden Amnistía Internacional , la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge, Ayuda en Acción, Coordinadora de ONG para el Desarrollo, Fundación Entreculturas y Oxfam Intermón , bajo el hashtagLas organizaciones critican que "a pesar de que Pedro Sánchez se comprometió a poner fin a este abuso, con la derogación urgente de esta disposición, en los seis meses de su gobierno se han seguido llevando a cabo tantoen aplicación del Acuerdo de readmisión entre España y Marruecos de 1992".En ninguno de los dos casos, según precisan, se garantiza que se protegen los. En el caso de las primeras, las devoluciones en caliente, avisan de que se llevan a cabo "sin las debidas garantías, porque las personas no tienen acceso a procedimientos individualizados de asilo".Mientras, sobre las "devoluciones exprés", advierten de que se realizan con tal "celeridad" que "difícilmente puede asegurarse el acceso a unaen condiciones adecuadas, a unade potenciales solicitantes de asilo o" como menores no acompañados (MENA), víctimas de trata, personas LGBTI, personas con discapacidad o mujeres embarazadas, entre otros.Las ONG precisan que el Estado tiene "la obligación de garantizar los derechos humanos" y, por tanto, consideran que esta práctica de las devoluciones en caliente supone "una, y puede además, infligir un trato degradante e inhumano a las personas que cruzan la frontera, y poner en riesgo su vida, su integridad o su libertad".Además, recuerdan al Gobierno la reciente firma del Pacto Mundial por una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, que aunque no vinculante jurídicamente, se basa en los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a los Estados aAhora, según indican, es el momento de actuar pues el Congreso de los Diputados debate la reforma sobre la denominada "ley mordaza", que incluye "una disposición con la que se da una".En 2015 había aproximadamente 244 millones de migrantes internacionales en todo el mundo, el 3,3% de la población mundial, según el último informe de la OIM. Además, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados, 68,5 millones de personas habían sido expulsadas de sus hogares en todo el mundo a finales de 2017. De esta cifra,