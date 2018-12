Anticorrupción pide embargar el sueldo de funcionario de Ignacio González en el Ayuntamiento de Madrid por el 'caso Lezo'

Publicada el 18/12/2018 a las 12:47 Actualizada el 18/12/2018 a las 13:31

Laha solicitado embargar el salario que percibe el expresidente de la Comunidad de Madrid,, en su condición de funcionario del Ayuntamiento de la capital para poder hacer frente a sus posibles responsabilidades pecuniarias en el marco de la trama Lezo de corrupción, ya que con los bienes embargados no se cubriría el montante, según han informado fuentes fiscales.En concreto, la fiscal a cargo del caso,, cursó esta petición el pasado mes de octubre ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, donde el magistradoinvestiga a González por presuntos delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación en el marco de la gestión delGonzález, que fue detenido en abril de 2017 y salió en libertad bajo201 días después, ya tiene la práctica totalidad de sus bienes bajo embargo por orden del juzgado, no así el salario que percibe del consistorio madrileño al que se reincorporó en calidad de funcionario el pasado mes de noviembre, después de que el juez lo autorizase al no haberse dictado ninguna medida cautelar que le inhabilitase o suspendiera para el ejercicio de la función pública.