Arranca la vista previa del juicio del 'procés', en la que se discutirá la competencia del Supremo

Publicada el 18/12/2018 a las 10:45 Actualizada el 18/12/2018 a las 11:01

Vista sin acusados

Con una enorme expectación mediática —más de 200 periodistas acreditados— ha dado comienzo este martes en ella vista del artículo de previo pronunciamiento en la causa contra elindependentista en Cataluña. Se trata del trámite de cuestiones previas que servirá de prólogo al—que no estarán presentes en la sesión— para los que se piden penas de cárcel por delitos de rebelión, sedición, desobediencia y malversación de caudales públicos.Esta es la primera vez que puede verse conformada la Sala, que integrancomo presidente y los magistrados. A un lado del tribunal se situarán dos representantes de la Fiscalíay la exfiscal general del Estado, el de la Abogacía del Estado —que ejercerá de modo provisional este martes tras la sustitución de—, los letrados de Vox, que ejerce la acusación popular, y los abogados de los 18 acusados.La expectación es tal que sólo para este asunto previoy 226 periodistas, que cubren la vista distribuidos entre la propia sala en la que se celebra, la biblioteca del Tribunal Supremo, su salón de actos y la denominada 'sala de la aspirina' -que debe su nombre a una gran mesa redonda colocada en el centro de esta habitación circular-. Con esta vista de carácter técnico la Sala Segunda del alto Tribunal pone en marcha la fase previa de juicio del procés en la que los abogados de los 18 dirigentes independentistas volverán a insistir en que el alto tribunal no es competente ni para estudiar los hechos, ni para enjuiciarlos. Por ello, defenderán que la causa se remita al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para que celebre el juicio.La vista se celebra sin presencia de los acusados, cuatro de los cuales se encuentran haciendo una huelga de hambre en la cárcel de LLenoders: el que fuera presidente de la Asamblea Nacional Catalanay los exconsejeros. En prisión preventiva se encuentran además de los cuatro en huelga de hambre el exvicepresidente; los exconsejeros, y, el presidente de Ómnium Cultural, respectivamente, y la expresidenta del Parlament. No se espera su presencia en la sala, junto con el resto de acusados, hasta el inicio de la fase de interrogatorios del juicio oral que se prevé que comience entrado el mes de enero.De rechazarse este incidente el juicio se celebrará tal y como previó desde el principio en el Supremo, enen las que la Fiscalía tratará de justificar su petición de penas por delitos de rebelión. Entre ellas, 25 para Oriol Junqueras, 16 años para cada uno de los cinco exconsellers presos y 17 para los líderes de la ANC y Ómnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament de Cataluña Carme Forcadell. La Abogacía del Estado se desmarcó de los criterios de la Fiscalía y solicita penas por un delito de sedición que suponen rebajar a la mitad lo reclamado por el Ministerio Público para los principales encausados, mientras que Vox sí ve rebelión y reclama condenas de cárcel que se elevanen el caso de Junqueras.