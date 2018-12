El Congreso destaca que solo se gastará 88.000 euros en hacerle un retrato al rey tras obtener una rebaja del pintor

Publicada el 18/12/2018 a las 12:59 Actualizada el 18/12/2018 a las 13:34

Voto en contra de Unidos Podemos

La Mesa delha aprobado este martes la compra de un retrato al óleo de Felipe VI tras rebajar el precio a, en la media del coste asumido por otras instituciones. La votación no ha sido unánime ya quePara la Cámara se trata del primer retrato oficial del Jefe del Estado, cuya adquisición se acordó el pasado mes junio al comprobar que, después de cumplirse cuatro años de su llegada al trono, el Rey seguía sin contar con un retrato pictórico en la institución y sólo dispone de fotografías. Tras consultar con Zarzuela y barajar el nombre de tres artistas, la Cámara se decantó finalmente por, considerado uno de los mejores retratistas del panorama pictórico español. El artista mandó un primer presupuesto, pero el Congreso lo consideró muy alto y le pidió otro más ajustado y en la media del coste que están pagando otras instituciones para hacer con un retrato social del Jefe del Estado.Finalmente, se acordó con el autor un precio de 80.000 euros más IVA, y este martes el asunto ha vuelto a la Mesa del Congreso, que le ha dado el visto bueno al nuevo precio. Unidos Podemos, que hasta ahora se abstenía, ha votado este martesalegando que consideran estos retratos un "anacronismo".La formación que lideraya había indicado en este proceso que sería más adecuado seguir el ejemplo del expresidente del Congreso, quien, en vez de elegir un cuadro para quedar inmortalizado en la Galería de Presidentes, optó por una fotografía de Cristina García Rodero, bastante más barata que los tradicionales retratos pictóricos. Lo cierto es que el retrato del Monarca no se aleja mucho de otros retratos encargados por la institución hasta la crisis económica. El cuadro más caro de los últimos años fue el del socialista, que costó unos, y Marín bajó la media al apostar por una fotografía con un precio de. El último encargo ha sido el cuadro de, el presidente más breve desde la Transición, para el que se han presupuestadoEl pintor gaditano Hernán Cortés ha sido requerido por varios miembros de la Familia Real, también realizó un retrato oficial decomo ex presidente del Gobierno, tarea que ya había acometido con sus antecesores de UCD,. Además, numerosos ex ministros de distintos gobiernos también han dejado en sus manos la inmortalización de su imagen.