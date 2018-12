El Supremo absuelve a un tuitero de enaltecimiento de terrorismo por escasa difusión y leve impacto de sus mensajes

Publicada el 18/12/2018 a las 17:15 Actualizada el 18/12/2018 a las 18:20

La Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo ha anulado la condena de un año de prisión por delito de enaltecimiento del terrorismo, impuesta por la Audiencia Nacional, a un hombre por una serie de tuits que publicó entre 2013 y 2015 ensalzando a ETA y los GRAPO , al considerar lay el leve impacto causado. Informa Europa Press.La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado, reprocha al condenado por el "mal gusto de las expresiones" que utilizó en los tuits , en los que también hablaba con desprecio del concejal del PP asesinado por ETA, Miguel Ángel Blanco , pero opina que el caso debe quedarEl tribunal destaca que la desmesura del"no alcanza el reproche penal en la medida en que son expresiones aisladas, (cuyo) conocimiento general no resulta de la publicación, sino de la localización posterior, y su divulgación va más allá de la pretensión del emisor", así como por "su escasa difusión y el leve impacto causado", que hace que deba quedar fuera de la tipicidad penal.Además, añaden los jueces del Supremo en su resolución, "la llamada a la acción no es real,, en la medida en que la apelación se hace a organizaciones terroristas, felizmente, desaparecidas".Entre los, figuraban algunos como "Todos los de Intereconomía como Miguel Ángel Blanco"; "Me meo en la AVT"; "Quiero un selfie con la nuca de Miguel Ángel Blanco"; "Responder Esperanza Aguirre, Asesina de niños se te queda corta. Que vuelvan losy te den tu merecido, escoria"; "Ataques al PP. Lástima que las bombas no estallaron. Y que no hubiera nadie dentro. Espero que al menos esto provoque un efecto llamada"; o "Joder, en vez de tirotear a Charlie Hebdo ya podrían haber ido a la redacción del mundo o el país, mucho más productivo".El alto tribunal comparte que las frases recogidas no se justifican en la libertad de expresión y pueden ser tenidas como, pero al mismo tiempo cree que deben quedar fuera de la tipicidad penal una vez realizada la necesaria ponderación con la conexión con el terrorismo y la valoración de elementos de contexto, de medio empleado, difusión, antigüedad, la afectación social, y también vista lade la pena con la naturaleza del hecho.