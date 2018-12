La Fiscalía archiva una denuncia de la Fundación Francisco Franco contra 'El Intermedio'

Publicada el 18/12/2018 a las 20:56 Actualizada el 18/12/2018 a las 20:57

La Fiscalía de Madrid ha acordado el archivo de las diligencias de investigación incoadas a raíz una denuncia de la Fundación Nacional Francisco Franco contra la empresa Atresmedia y dos de sus presentadores del programa 'El Intermedio', José Miguel Monzón y Daniel Mateo, por ladurante la emisión de dicho programa, informa Europa Press.La denuncia contenía tres vídeos emitidos en el que los presentadores aparecían con uny al que acababan tirando al suelo y arrancando los brazos "en una suerte de sketch en el que aparentando respeto, acababan dañando al muñeco".La Fiscalía entiende que aun pudiendo ser la actuación de "mal gusto, desafortunada y posiblemente reprobable" desde un planteamiento ético de las relaciones sociales, sin embargo, "está".Es más, precisa que el caso se refiere al guion de undonde se hacen chistes "con mayor o menor acierto", pero que en este caso no encajan en un delito de odio porque no cabe deducir que los presentadores estuvieran fomentando, promoviendo o incitando "al odio, hostilidad, discriminación o violencia ni tampoco que realizaran acciones que entrañen humillación, menosprecio o descrédito contra un grupo o persona determinada".Por último la Fiscalía señala que los hechos denunciados por la Fundación Nacional Francisco Franco no pueden ser considerados como un delito de injurias "toda vez que el honor de personas ya fallecidas solo puede protegerse en vía civil".