Unidos Podemos celebra que el Congreso anule la votación que permitía que las empresas ocultaran dónde logran sus beneficios

Publicada el 18/12/2018 a las 18:55 Actualizada el 18/12/2018 a las 18:56

El pasado jueves, Unidos Podemos y Compromís unieron sus votos al PP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para aprobar en el Congreso que las empresas no deban rendir cuentas del detalle anualmente de los beneficios obtenidos país por país y los impuestos pagados sobre beneficios obtenidos. Horas después, la coalición morada aseguraba que votó a favor de esa medida por error, y afirmaba que esa equivocación vino provocada porque la enmienda se incluyó en el orden del día a última hora cuando no tenía que votarse por separado, porque ya se había votado en pack junto a otras y había sido rechazada. Y este martes, fuentes de Unidos Podemos confirmaron aque el CongresoLa decisión la ha tomado la Secretaría General del Congreso, el órgano que coordina la acción de los letrados de la Cámara, y según fuentes parlamentarias la anulación de la votación ni siquiera ha pasado por la Mesa del Congreso, bajo el argumento de que no puede elevarse al Boletín Oficial del Estado (BOE) el resultado de una votación que es inválida. En este sentido, las fuentes de Unidos Podemos consultadas insisten en que el error que provocó que ellos votaran a favor de la medida vino inducido por la inclusión en el orden del día deDe esta forma, la nueva ley de información no financiera no eximirá a las compañías de detallar los beneficios obtenidos país por país y los impuestos pagados sobre beneficios obtenidos. Además de Unidos Podemos, que pese a que votó favorablemente por error reitera que está frontalmente en contra de que las empresas puedan omitir en sus estados de información no financiera estos datos, votaron en contra de la enmienda que se anuló este martes. Ciudadanos y EH Bildu se abstuvieron en la votación del pasado jueves.Por el contrario, sí se mantienen como válidas las votaciones por las cuales el Congreso rechazó otras enmiendas al artículo de la nueva ley de información no financiera relativo a los aspectos de los que deben rendir cuentas las empresas en relación a cuestiones medioambientales, laborales, de igualdad o su relación con el consumidor. Todos los grupos votaron en contra del PP, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria para rechazar los cambios introducidos en el Senado para limitar la exigencia de detalle en varios temas.