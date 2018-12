ERC y PDCAT mantienen abierta la puerta a apoyar este jueves en el Congreso la senda de déficit del Gobierno

Publicada el 19/12/2018 a las 18:44 Actualizada el 19/12/2018 a las 19:01

PDeCAT: "Altas probabilidades" de apoyarla

"Mala semana para apoyarles"

Esquerra Republicana y PDeCAT mantienen la puerta abierta a apoyar este jueves en el Pleno del Congreso laque el Gobierno ha diseñado con vistas a los Presupuestos de 2019. Esos objetivos de estabilidad ya fueron rechazados por la Cámara Baja en junio y en aquella ocasión los independentistas catalanes se abstuvieron, informa Europa Press.El apoyo sería un gesto hacia el Gobierno socialista en vísperas de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente los Presupuestos Generales, pero en todo caso no tendría más efectos prácticos ya que esa senda de déficit, si logra ser aprobada por el Congreso, debe pasar después por el Senado, donde elcon su mayoría absoluta.Fuentes de las dos formaciones independentistas han asegurado a Europa Press que aún no han decidido el sentido de su voto, que nada está descartado y que, muy probablemente, se acabará decidiendo poco antes del debate y votación de los objetivos de estabilidad.Pese a tratarse de un asunto que cada formación decida en una discusión interna de cada partido, reconocen que el sentido de voto de ambos irá en consecuencia de lo que decida el otro. Desde el PDeCAT argumentan esta posición señalando que es un, al flexibilizar en dos puntos el objetivo de déficit de las administraciones autonómicas.En esta formación admiten que existeneste martes a los nuevos objetivos de estabilidad, pese a que, tal y como reconocen y han venido advirtiendo, este apoyo no serviría de nada por tener elen el Senado.De hecho, en el PDeCAT reconocen que ven positivo lo que proponen estos objetivos, quedel conjunto de las administraciones para 2019 del 1,3% al 1,8%, reservando dos de las cinco décimas de flexibilización para las comunidades autónomas.Sin embargo, el principal 'pero' que ponían durante estos días era, precisamente, la, teniendo en cuenta que hicieran lo que hicieran, el PP tumbaría estos objetivos en el Senado. Por esta razón, Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT en el Congreso, llegó a calificar la semana pasada como "un gesto más" el nuevo debate de la senda.Más prudentes se pronuncian desde Esquerra Republicana , que aseguran que por ahora aúnal respecto y que probablemente se decidirá en el último momento, reservándose así el optimismo que trasladan desde el PDeCAT.han elegido para apoyarles", deslizan fuentes del grupo parlamentario de los republicanos en el Congreso, que recuerdan el inicio delde 2017 y los "ánimos caldeados" que detectan en la sociedad catalana ante la reunión delen Barcelona.El apoyo de ambas formaciones permitirían al Gobierno superar la primera de las votaciones a su senda de déficit y, pese a no aprobarla, por depender del Senado,en el Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno prevé presentar el próximo mes.Y es que ambas formaciones se abstuvieron el pasado mes de julio, cuando el Ejecutivo llevó al Congreso por primera vez la misma senda que defenderá este jueves. Otra de las formaciones que entonces se abstuvo,en esta ocasión, tras haber cerrado un acuerdo de Presupuestos, uniéndose así al, que hace cinco meses fue el único grupo que apoyó al Ejecutivo.