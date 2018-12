La UE prohibirá en 2021 materiales de plástico de usar y tirar y Greenpeace apremia al Gobierno a aplicar la directiva

Publicada el 19/12/2018 a las 16:18 Actualizada el 19/12/2018 a las 17:12

La UE instará a los Estados miembros a tomar medidas

Greenpeace lamenta el retraso de la directiva y pide que sea vinculante en España

Los negociadores de las instituciones de la Unión Europea han logrado esta madrugada un acuerdo político para prohibir, a partir de 2021, los artículos demás populares, como platos, cubiertos, bastoncillos de algodón y envases de poliestireno para alimentos, con el fin de reducir su impacto en el medio ambiente y ayudar a que desaparezcan sus desechos de laseuropeas. Informa Europa Press.La Unión Europea cree que los plásticos señalados por la nueva norma representan cerca delque contaminan las aguas y playas en el territorio comunitario. "La basura marina es un problema global creciente. Hemos atendido la alerta de que, si se mide por el peso, en 2050 habráen los océanos", ha dicho la ministra de Sostenibilidad y Turismo austríaca y presidenta de turno de la UE, Elisabeth Köstinger, al anunciar el acuerdo.El acuerdo, queel visto bueno formal del Parlamento Europeo y del Consejo para ser efectivo, se ha logrado en tiempo récord, después de que lapresentara su propuesta a finales de mayo de este año. El objetivo es erradicar el uso de artículos de plástico para los que existen yaen materiales que no dañan el entorno. A la lista propuesta por Bruselas, que incluye bastoncillos, platos y cubiertos, vasos y pajitas para beber, se han añadido por exigencia de la Eurocámara lospara comida rápida.Entre los artículos que no podrán usarse en la Unión Europea de aquí a algo más de dos años, figuran también los productos en plástico oxodegradable , considerados especialmente dañinos para el medio ambiente porque contienenque no desaparecen del todo ynegativamente el proceso de reciclado. Además del listado de artículos que estarán vetados, la UE quiere que los Estados miembros tomen "las medidas necesarias" para reducir de manera significativa elde otros productos, como los recipientes de(otros que poliestireno) para comida rápida que no necesita preparación posterior a la compra y las tapas para bebidas.También se prevén objetivos vinculantes para que los Estados miembros tomen laspara que en 2030, al menos el 30% de los materiales de las botellas de plástico. En el caso de otros elementos para los que no existen por el momento alternativas mejores al plástico, la Unión Europea apuesta por incentivar su reciclado. Por ejemplo, en lo que se refiere a los aparejos de pesca, para asegurar que no son arrojados por la borda en alta mar, sino que la flota regresa a tierra con ellos y los recicla.El objetivo esde estos productos con el objetivo de evitar daños sobre el medio ambiente que supondrían unos costes de 230.000 millones de euros en 2030 y la emisión de 3,4 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2) ese mismo año.Greenpeace considera "excelente" que la Unión Europea haya dado el primer paso para poner fin a los utensilios de plástico aunque lamenta elde esta medida. Asimismo, reclama que se exija una mayor responsabilidad a los productores: "Es un paso importante que Greenpeace celebra, pero no aborda completamente la urgencia de la crisis de producción masiva a la que nos enfrentamos", ha señalado.La ONG lamenta que no recoja ningúnpara reducir el consumo de otros envases. Greenpeace critica que la Directiva señale que los países deben "reducir significativamente" su consumo, pero que deje a lavaga y abierta de los países su aplicación así como el hecho de que las medidas para responsabilizar a los productores de plástico no serán obligatorias sino voluntarias y sin mínimos establecidos.Entre los aspectos con los que está en desacuerdo la ONG, señala que la directiva establecepara lograr el objetivo de recoger el 90 por ciento de los envases de bebidas desde 2025 hasta 2029 con un objetivo intermedio del 77 por ciento en 2025. Asimismo, la decisión comunitaria supone una, desde 2021 a 2024 el objetivo de asegurar que los envases de plástico de bebidas tengan los tapones adheridos. En todo caso, consideran que esta primera Directiva Europea contribuirá a frenar la contaminación por plásticos e incluye medidas "sin precedentes", aunque deje fuera los objetivos de reducción. En concreto, Greenpeace valora que la Directivaa pagar por las limpiezas de los espacios naturales.Este mismo jueves la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría firmar la Directiva y, por ello, la ONG demanda al Gobierno español que adopte objetivos "ambiciosos de inmediato". Ha habido un fuerte lobby por parte de las empresas que controlan este sector que, al ser respaldado por algunos gobiernos, ha acabadoinicial de esta propuesta y el voto del Parlamento.