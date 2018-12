Primero la persona y después los papeles: un estudio identifica los obstáculos con los que se enfrentan los sin hogar

Publicada el 19/12/2018 a las 17:06 Actualizada el 19/12/2018 a las 20:00

✔ Ausencia de mención al sistema público de vivienda

✔ Normalización de la pobreza. No se puede vivir con 400€

✔ Primero la persona y después los papeles

Metodología de la investigación

que les impide acceder a los servicios sociales, undeficiente yde los servicios públicos. Son tres de las barreras con las que se topan las personas sin hogar para poder dejar algún día la calle, según un estudio presentado este miércoles en Madrid por la fundación de lucha contra la exclusión social RAIS que será publicado a comienzos de 2019.El informe titulado La discriminación de las personas en situación de sinhogarismo como barrera de acceso a recursos indica que el primer impedimento para acceder a los servicios públicos es la rigidez de las normativas asociadas a la documentación. Esto se suma a la falta de coordinación entre la oferta de servicios existente y las necesidades que plantean estas personas, que no cuentan conadecuados para conocer las normativas y losEl estudio se marca como objetivo identificar los estigmas que se derivan de laen distintos entornos convivenciales. Sostiene que existen barreras transversales a todos los servicios sociales –sanidad, educación, vivienda o salud– para las personas en situación de vulnerabilidad.Vanesa Cervejo, directora de la Unidad de Impacto de RAIS, aclaró que "no hay un perfil para las personas sin hogar" sino que, en todo caso, "hay características compartidas".Según los resultados del estudio, más de un tercio de las personas sin hogar encuestadas viven con menos de 350 euros y el 10 % vive sin ningún ingreso, una economía escasa que condiciona el acceso al resto de servicios.Los investigadores estiman que mientras un tercio de los entrevistados tiene algún tipo dereconocida, podría haber más casos en los que ésta no hubiera sido detectada por falta de oportunidades.Asimismo, observaron que las personas en esta situación tienen menos opciones de hacer uso de los servicios sanitarios, sea por razones de imagen, higiene o dependencia de sustancias estupefacientes, sin que exista un protocolo que facilite su acceso.En el caso de las personas migrantes sin hogar , reseñan que las mayores barreras para su acceso a los servicios sociales son la falta de documentación, la barrera idiomática y losOtro de los factores que resaltan es que los recursos, las prácticas y enfoques están más adaptados a los hombres que a las mujeres. Respecto a las mujeres en situación de sinhogarismo, los autores han remarcado que, las que son visibles, forman parte de la, algo que han contrastado con sus necesidades son específicas. Señalan que las mujeres estaban en mayor medida en los centros de empleo y que, en general, opinan que los recursosa sus necesidades.El informe ha sido realizado por cinco investigadores de la entidad, entre los que se encuentra su introductor Gonzalo Cavero, y bebe de otras investigaciones anteriores como la del Observatorio Hatento . La metodología ha consistido en realizar cuestionarios a unas 125 personas, con una edad media de 47 años, entrevistadas en diferentes ocasiones y escenarios: centros de día, centros de noche, albergues, servicios de empleo y otros.El promedio de tiempo en situación en la calle es de entre cinco y seis años. La investigación se ha basado también en la percepción de los profesionales que atienden a las personas sin hogar y de grupos de discusión.