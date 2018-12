El Congreso exige el cese del presidente del CIS, gracias a la abstención de ERC y Bildu

Publicada el 20/12/2018 a las 19:00 Actualizada el 20/12/2018 a las 19:01

El Pleno del Congreso ha exigido este jueves la destitución decomo presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), una iniciativa promovida por el PP que el PSOE no ha podido frenar al abstenerse tanto Esquerra Republicana (ERC) como Bildu.En concreto, con la moción aprobada se insta al Gobierno a "proceder al nombramiento de" al CIS "el prestigio, la imparcialidad, la objetividad y la neutralidad de la que siempre ha gozado esta institución".La censura a Tezanos ha salido adelante por un solo votos, 165 frente a 164, y ha sido apoyada por el PP, Ciudadanos, UPN, Foro y Coalición Canaria. En contra han votado el PSOE, Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y Compromís, pero no han podido evitar la derrota al abstenerse tanto Esquerra Republicana (ERC) como Bildu.En una segunda votación, ya con el apoyo del PSOE, se ha aprobado también pedir al Ejecutivo "aplicar la metodología de trabajo en la muestra de entrevistas y los índices de corrección en el modelo de estimación de voto en las encuestas electorales, que conciteLa moción es consecuencia de una interpelación que el PP dirigió al Gobierno hace una semana en el Pleno del Congreso responsabilizando a Tezanos del "estrepitoso fracaso de sus encuestas" por haber cambiado la metodología de las mismas "sin ningún consenso" ni ""Despreciar la críticas fundadas de la comunidad científica y pretender que el CISy que sus encuestas están hechas con rigor científico es no querer ver la realidad", se argumenta en la exposición de motivos de la iniciativa, recogida por Europa Press.