El Gobierno da oxígeno a su proyecto de presupuestos reconstruyendo la mayoría de la moción de censura

Publicada el 20/12/2018 a las 10:00 Actualizada el 20/12/2018 a las 11:22

Un gesto con costes

Seis meses después de fracasar en su primer intento, el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió este juevesy sacar adelante sus objetivos de estabilidad para el año que viene, de los que depende la posibilidad de ampliar en 6.000 millones el gasto en los Presupuestos para 2019.La llave que ha abierto la puerta a la propuesta del Gobierno ha sidoque a través del PDeCAT y Esquerra, los dos partidos que le dan soporte, ha dado instrucciones a sus diputados en el Congreso para cambiar de criterio y apoyar a Pedro Sánchez el mismo día en el que el president Quim Torra espera mantener una cumbre en Barcelona con el Gobierno de España.La nueva senda de estabilidad ha superado con éxito su paso por el Congreso perodonde el PP tiene mayoría absoluta y que conserva la capacidad de veto que le dio Mariano Rajoy cuando todavía controlaba las dos Cámaras. Pero aún asíporque alimenta la posibilidad de que su proyecto de Presupuestos supere el debate de totalidad en el Congreso, el próximo mes de febrero, y le da la oportunidad de poner el foco del debate en la agenda social que quiere lleva a cabo en los próximos meses.Joan Margall (ERC) justificó el voto a favor como “otro gesto de buena voluntad” para decir “que no debemos romper los pocos, poquísimos puentes que quedan, el hilo muy fino de diálogo con el Gobierno”, y “conscientes de queEl portavoz republicano explicó que su grupo ha tomado esta decisión a petición del Govern, “convencidos” de que puede ser “la última oportunidad”. Sobre todo porque, tras las elecciones andaluzas, ha desaparecido el “diálogo fluido” que hasta entonces era “habitual”. “Lleguemos a acuerdos que no expulsen a ninguna de las dos partes”, pidió, “y después que decidan los ciudadanos”.El portavoz del PDeCAT, Ferran Bel confirmó que el cambio de postura del independentismo obedece al criterio de la Generalitat., “que quiere poder disponer de estas dos décimas” de financiación adicional “que le permitenUn presupuesto adicional que, si no se consigue, será por culpa de PP y Ciudadanos, a quienes prometió recordárselo cada vez que en el Parlamrnt de Cataluña vuelvan a exigir más dinero para los Mossos, losf uncionarios o los médicos. “Se lo habrán quitado ustedes”, advirtió.“Somos conscientes de lo que hacemos”, subrayó el portavoz neoconvergente. “Les tendimos la mano” y “la volvemos a tender. Pero que nadie se equivoque”, remachó: “La antesala es una propuesta para una solución política en Cataluña y eso no pasa simplemente por un nuevo Estatuto”.