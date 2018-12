El Tribunal Supremo declara que los bancos deben pagar todo el interés devengado por los gastos hipotecarios

Publicada el 20/12/2018 a las 13:46 Actualizada el 20/12/2018 a las 13:47

El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha decidido que la entidad bancaria debetras la anulación de la cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario desde la fecha en que el consumidor realizó los pagos, y no solo desde la fecha de la reclamación extrajudicial.El Juzgado de Primera Instancia declaró lay condenó al banco a abonar al usuario diversas cantidades en concepto dedesde la fecha en la que el consumidor realizó dichos pagos.La Audiencia Provincial , sin embargo, consideró que los intereses legales a abonar por el banco se devengarían desde la fecha de la reclamación extrajudicial. El Tribunal Supremo todavía no había discutidopor las cantidades que el banco debe abonar al prestatario tras la anulación de la cláusula de gastos de un préstamo hipotecario.Según el fallo al que ha tenido acceso Europa Press, el Pleno ha estimado el recurso de casación interpuesto por el consumidor, al considerar que los intereses se devenganen que pagó los gastos en cuestión."La consecuencia de la abusividad de la cláusula de gastos es (...) que haya de actuarse como si la cláusula, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponda, según nuestro ordenamiento jurídico", indica el texto.Por ello, el Supremo ha sentenciado que debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades que le hubiera correspondido pagar de no haber existido la estipulación abusiva, ya que de lo contrario el banco seal ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante la cláusula abusiva, desplazó al consumidor.Asimismo, considera que tiene similitudes analógicas con el, en cuanto que el consumidor hizo un pago indebido y la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente dicho pago, se habría beneficiado del mismo al haberlo asumido el consumidor y habérselo ahorrado la entidad.En consecuencia, el Tribunal Supremo ha sentenciado que la entidad bancaria deberádesde la fecha en que el consumidor realizó los pagos.