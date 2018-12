El 3.347, premio 'Gordo' del Sorteo de Navidad

Publicada el 22/12/2018 a las 15:21 Actualizada el 22/12/2018 a las 15:59

Tres premios en siete minutos

Aya, en la octava tabla

El premio Gordo de la Lotería de Navidad 2018, que ha–agraciado con 400.000 euros al décimo–, se ha hecho el remolón apareciendo en la octava tabla de en un sorteo largo que se ha prolongado durante más de cuatro horas en el Teatro Real de Madrid, informa Europa Press.El primer premio ha estado muy repartido. Fue vendido en administraciones de. Sólo las provincias de Teruel, Palencia, Castellón y Álava, así como Ceuta y Melilla, se quedaron sin repartir parte del Gordo.Junto al número del primer premio, este año ha estado protagonizado por la suerte de los números bajitos, como el 4.211, agraciado con el tercer premio; el 7.568 y 2.308, premiados con sendos quintos.Pese a que el Gordo se ha hecho esperar, no así el resto de premios mayores de este sorteo que daba comienzo pasados 18 minutos de la horas prevista (9.00 horas), dejando el primer premio tan solo dos minutos después, un–6.000 euros de premio por boleto–.Nerea Pareja cantó este primer número premiado del sorteo llena de emoción, entre lágrimas y con la voz entrecortada. Junto a ella, Alonso Dávalos ha sido el encargado de cantar premio, más tranquilo que su compañera.Sin embargo, no ha sido el único premio mayor que escondía la primera tabla. También ha dejado otro, ocho minutos después que el primer quinto. Un poco más relajados, Nerea y Alonso han proclamado el número ganador y el correspondiente premio asociado al mismo.A las 9.30 aparecía el tercero de los premios que ha dejado la primera tabla. El codiciado segundo premio iba a parar al número–125.000 euros al décimo–.Los pequeños fueron cogiendo confianza a medida que se desarrollaba esta primera tabla, en la que un par de bolasdel escenario del Teatro Real de Madrid. En esta primera parte del sorteo ha extraído las bolas de los números Santos Felipe Heredia y los premios, Daniela Pareja.La segunda tabla fue el momento de dos de las veteranas, las niñas Nazaret Blanco y Nicole Valenzuela, que ha cantado dos quintos premios. "He participado muchas veces en el sorteo, cuatro ya", confesaba a Europa Press durante los ensayos Nazaret, de 12 años.Durante esta tabla, Nazaret Blanco ha cantado los números y Nicole Valenzuela, que, los premios, mientras que los encargados de extraer las bolas han sido A. Malika Ben Hamdouch y José Antonio Siri. "Me encantaría dar el Gordo. A ver si es posible. Además este es mi último año", explicaba Nazaret, que se tuvo que conformar con cantar dos quintos premios.El tercer quinto premio de este 2018 ha recaído en el númeroy ha sido cantado en el cuarto alambre de la segunda tabla a las 9.58 horas. Apenas tres minutos después, a las 10.01 horas, ha salido en el quinto alambre el cuarto quinto premio, que ha sido para el númeroLa tercera y la cuarta tabla del Sorteo de Navidad 2018 sólo han repartido pedrea, lo que ha obligado a los asistentes a esperar a la quinta tabla para ver caerA las 11.17 horas, Yanisse Alexandra Soto y Julián Steven Mendoza ya habían cantado dos quintos premios, ely el, así como el primero de los dos cuartos premios, el, éste último dotado con 20.000 euros al décimo.Tras estos intensos siete minutos de emoción, ambos han bebido agua para refrescar sus cuerdas vocales y seguir cantando el resto de esta quinta tabla, que ha concluido a las 11.36 horas, con pedrea y una bola recogida de la moqueta rápidamente por la pequeña Yanisse Alexandra.La nota musical la ha puesto Julián Steven. Frente a la manera de cantar las pedreas de Aya Ben Hamdouch, la niña que acaparó el protagonismo en 2017 por su forma de alargar su cántico, su compañero Julián StevenPor su parte, en la sexta tabla, la niña de San Ildefonso Haffsa Er-Erkaibi ha sido la encargada de cantar el número y su compañero Ilyas Akrouh ha cantado los premios. Mientras, Diana Elisabeth Heredia y Alejandra Pareja han extraído las bolas.A los dos minutos de comenzar esta sexta tabla, a las 11.40 horas, llegaba el séptimo quinto premio del tradicional sorteo navideño, que ha; y solo tres minutos después, a las 11.43 horas, Ilyas ha tapado el segundo alambre en señal de que tenía en su mano una bola con premio. Se trataba del segundo cuarto premio que ha sido para el número. Además, a las 11.53 horas los niños han cantado el último quinto premio que ha recaído en el númeroAparte de la caída de cuatro bolas, que han rodado por el escenario del Teatro Real antes de ser rescatadas por los niños de San Ildefonso y de la bajada de dos bolas por la trompeta demasiado seguidas, la sexta tabla ha discurrido sin más incidencias.La pedrea ha vuelto a ser la, que ha dado comienzo a las 12.10 horas y ha terminado 23 minutos, sin ninguno de los premios mayores. Como curiosidad, en esta tabla han participado dos hermanas, Wendy y Fernanda Daniela Laborde.Máxima expectación ha habido por ver aparecer a Aya Ben Hamdouch, la niña que el año pasado acaparó el protagonismo por su entusiasta forma de cantar los premios alargando los "mil euros". Este año la fortuna ha estado de su lado ydel Sorteo de Navidad 2018, junto a su compañera Carla García.A las 12.35 horas han subido al escenario del Teatro Real Carla García, encargada de cantar los números, y Aya Ben, que ha cantado los premios. El público ha reconocido a Aya y ha estallado en aplausos y vítores. Por su parte, los encargados de extraer las bolas han sido Santo Daniel de León y Yenifer Beltre.Apenas unos segundos después de comenzar esta octava tabla, en el primer alambre, Aya Ben sacaba el premio Gordo, para el número. La cara de felicidad de Aya al tapar el alambre ha despertado la emoción en el público. Cuando ha cantado "4 millones de euros", su compañera Carla ha roto a llorar y ha cantado el número entre lágrimas.Una vez que habían mostrado las bolas premiadas a la mesa de presidencia, las pequeñas se han acercado al centro del escenario para enseñar las bolas al público. En ese momento, algunos medios han intentado preguntar a Aya cómo se sentía pero ella ha contestado: "No puedo".Pasadas las 13.00 horas, aún faltaba por salir el último de los grandes premios de este sorteo. El número, en la novena tabla, ha resultado agraciado con el tercer premio, agraciado con 50.000 euros al décimo.Finalmente, la décima y última tabla ha puesto fin al sorteo de Navidad, que ha concluido a las 13.27 horas, con los niños y niñas de la Residencia de San Ildefonso despidiéndose y saludando a los asistentes como auténticos artistas de teatro. Los aplausos han arropado y reconocido la labor de los pequeños durante más de cuatro horas de sorteo.