Anticorrupción advierte a la Audiencia Nacional del riesgo de fuga y destrucción de pruebas de Villarejo si sale libre

Villarejo acusa a Marlaska de controlar su causa

La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional sobre la última petición de libertad del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo en el que, reiteración delictiva y destrucción de pruebas en caso de que sea liberado, según han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.El escrito, enviado el pasado viernes, responde a los argumentos expresados por la defensa de Villarejo, que el 13 de diciembre insistía en que no hay riesgo de fuga dado que en Madrid está su arraigo familiar, que tampoco hay posibilidad de destruir pruebas porque le fueron incautadas y están bajo control judicial, y que. Proponía salir con una pulsera telemática o medidas de control de localización.Anticorrupción descarta este punto porque, ya que es una medida prevista para los condenados a prisión clasificados en tercer grado penitenciario y él está preventivo. Observan además que la medida sería incongruente, entre otras razones porque Villarejo tiene en prisión intervenidas las comunicaciones.En cuanto al riesgo de fuga, el Ministerio Público, en línea con lo que ya argumentó el pasado mes de noviembre la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, expone que a medida quey por tanto, el horizonte penal que afrontaría Villarejo, crece la posibilidad de que intenteEn este sentido, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que además de los cargos por los que ya se le investiga, --organización criminal, blanqueo, cohecho y extorsión--, está pendiente de imputación fruto de las pesquisas sobre la pieza Kitchen , ya que el comisario jubilado podría haber incurrido en unpor un presunto uso desviado de fondos reservados.Además, su entorno familiar más próximo está investigado en las mismas diligencias, lo que a juicio de la Fiscalía, pone en duda que el arraigo pudiera ser una razón quesobre la que también advirtió la Sala. Del mismo modo, Anticorrupción señala que existe un riesgo elevado dedestrucción de pruebas y de reiteración delictiva.En su escrito, Villarejo argumentaba que la situación se estaba volviendo insostenible por lasde contenidos que perjudicaban su defensa. Sobre este asunto, la Fiscalía Anticorrupción dedica unas líneas a explicar que la información no procede del sumario y por tanto,, sino una intoxicación informativa interesada que en todo caso, sería extraprocesal.Por último, el Ministerio Público responde a la alegación de Villarejo sobre su estado de salud e incide en queque permita revisar si procede o no una prisión atenuada, como lo sería en caso de aplicarle el artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que en casos graves de enfermedad permite cumplir la privación de libertad fuera de los muros de la cárcel, de acuerdo a las mismas fuentes consultadas.El comisario jubilado, José Manuel Villarejo, ha difundido un audio desde prisión con el ánimo de ejercer, según precisa, su "derecho de rectificación" y defender su "honor" en el que acusa al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska , deEl audio, al que ha tenido acceso Europa Press, fue grabado por su mujer, Gema Alcalá, el pasado 23 de diciembre a las 10:25 horas, y se trata de una declaración vía telefónica desde la cárcel de Estremera, según ella misma ha explicado. Tras identificarse como José Villarejo, el comisario jubilado, dice desear que "todos puedan oír" su versión, dado que, en su opinión,y se "defienda de tanto bulo y tanta mentira".El excomisario dice estar "viendo atónito cómo el PP se deja montar", la operación policial que investiga la Audiencia Nacional con la que se habría pagado con fondos reservados al chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas para sustraerle documentación sensible que él a su vez se había llevado del partido en su despido."No se dan cuenta que desde juniopara el PSOE mi sumario es Grande-Marlaska. Y es un auténtico trilero manipulando causas, recuerden el Faisán ", señala.Dice que "hasta el. "Soy culpable, ya no tengo solución. Mejor que me mandaran a Guantánamo", llega a afirmar en el audio, en el que también se refiere a su seguridad personal para apuntar que si bien al inicio de su estancia en prisión el trato era el "normal", ahora está "preparado para lo peor". "Me repugnan los miserables cobardes que quieren utilizar a unos pocos de esos funcionarios para hacer el trabajo sucio al que ellos no se atreven", añade.