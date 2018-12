La nueva Mesa del Parlamento de Andalucía: entra Vox y Adelante Andalucía se queda fuera

Publicada el 27/12/2018 a las 13:53 Actualizada el 27/12/2018 a las 14:25

La nueva Mesa del Parlamento de Andalucía estará presidida por la diputada de Ciudadanos por la provincia de Almería, Marta Bosquet , tras ser elegida con un total de 59 votos de los 109 parlamentarios andaluces. Esperanza Oña ( PP-A ), Teresa Jiménez ( PSOE-A ) y Julio Díaz (Ciudadanos) han sido elegidos vicepresidentes primero, segundo y tercero, respectivamente. En cuanto a los secretarios primero, segundo y tercero, los puestos serán ocupados por Verónica Pérez (PSOE-A), Manuel Andrés González (PP-A) y Manuel Gavira Florentino ( Vox ), respectivamente. Se confirma así que Adelante Andalucía no contará conEsperanza Oña, candidata del PP-A, parlamentaria por Málaga y vicepresidenta segunda de la Mesa en la pasada legislatura, ha cosechado unde los 109 diputados andaluces, 26 de los parlamentarios populares y ocho de Vox, grupo parlamentario que ha renunciado a postular a un candidato para dicha responsabilidad.De su lado, la parlamentaria del PSOE-A Teresa Jiménez, diputada por Granada y vicepresidenta primera en la X Legislatura, ha acumulado, los que corresponden a los diputados socialistas.Y por último, Julio Díaz, diputado de Cs por Huelva y que también formó parte de la Mesa en la pasada legislatura como secretario tercero, ha recibidodurante la sesión constitutiva, los que suman el partido naranja en la Cámara andaluza y otros cuatro de Vox.Además de los tres diputados elegidos, ha aspirado a ostentar una vicepresidencia Ana Naranjo, candidata de Adelante Andalucía y diputada por Córdoba, a la que no le han bastado losde la confluencia para obtener un puesto en la Mesa.Verónica Pérez, parlamentaria del PSOE-A por Sevilla y que ya fue secretaria primera en la pasada legislatura, repite en el mismo puesto en la Mesa tras acumular unen el transcurso de la sesión constitutiva, correspondientes a los diputados socialistas presentes en el arco parlamentario andaluz.Manuel Andrés González, parlamentario del PP-A por la provincia de Huelva, ha cosechado 30 votos de los 109 diputados, lo que le sitúa en la Secretaría segunda de la Mesa, mientras que Manuel Gavira, diputado de Vox por Cádiz, ostentará en la XI Legislatura la Secretaría tercera conSi bien los populares sumany Vox, los apoyos acumulados por los candidatos de estos partidos responden al acuerdo que han cerrado el PP-A, Cs y Vox para el reparto de la Mesa. Así, el partido naranja habría apoyado al candidato del PP-A, mientras que los populares habrían prestado sus votos al candidato del partido de Santiago Abascal Asimismo, mientras Cs ha renunciado a presentar candidatura a las secretarías, Adelante Andalucía ha postulado a Guzmán Ahumada, diputado por la provincia de Málaga, que conse ha quedado fuera de este reparto.De este modo, Adelante Andalucía, tras haber rechazado unirse al acuerdo que han cerrado el PP-A, Cs y Vox para la composición de la Mesa del Parlamento, se ha quedado sinen este órgano de gobierno de la Cámara autonómica, siendo el único grupo con esta circunstancia.Desde la confluencia de Podemos IU ya han avanzado que si esto ocurría, no descartanpara que se cumpla el artículo 36 del Reglamento del Parlamento, que recoge que todos los grupos parlamentarios deben contar con un representante en la Mesa.