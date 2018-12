Publicada el 27/12/2018 a las 19:36 Actualizada el 27/12/2018 a las 20:05

Su plataforma no lo admitirá

El exprimer ministro francés y aspirante a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls , considera que el programa de gobierno acordado en Andalucía "no tiene nada que ver con las", pero ha avisado de que cualquier acuerdo programático o de gobierno con el partido sería un. Así lo asegura en un comunicado difundido titulado, un enunciado que obvia que los votos de la formación de extrema derecha han hecho presidenta del Parlamento a la candidata de, formación que apoya a la candidatura de Valls.En el documento, señala el programa de gobierno acordado "lleva claramente la" y podría perfectamente recibir el, por lo que ha defendido que el PSOE debería abstenerse para dejar gobernar a PP y Cs El PSOE evitaría así "de que con su oposición hace el juego a la extrema derecha", ha afirmado Valls, que ha insistido en que cualquier acuerdo programático con Vox sería unaincompatible con los valores europeos."Pienso que siempre, o incluso el gobierno, que traicionar las propias convicciones y los valores democráticos", principio que debería aplicarse siempre en España y ahora en Andalucía, así como en Catalunya y también en Barcelona, ha dicho.A su juicio, "la irrupción de la ultraderecha en las instituciones, a pesar de que responde al resultado de las urnas, es una mala noticia para España y para Europa en su conjunto".También ha recordado su apuesta por abordar pactos de Estado entreque marquen distancias con los populistas de izquierda, independentistas y "los ultras de la derecha más reaccionaria", y ha advertido de que no aceptará en su plataforma a nadie que dé legitimidad a lo que ha llamado grupos radicales.Valls ha dicho que con la irrupción de Vox en Andalucía, los independentistas en el Govern y "los populistas de Ada Colau" en Barcelona, urge más que nunca poder contar con líderes capaces de frenar a los radicales, y ha pedido responder a estas situaciones, sino presentando propuestas claras que contribuyan a consolidar los valores democráticos.Ha remarcado que él es un candidato independiente y ha pedido al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez,ante líneas rojas como las resoluciones contra el rey, según él: "El país no puede estar en manos de los que amenazan la convivencia de todos los españoles".Valls también haen el Parlamento andaluz Marta Bosquet por su elección como nueva presidenta de la Cámara: "Mi más sincera enhorabuena a esta prestigiosa jurista que se pone al servicio de todos los andaluces".