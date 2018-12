Vox asegura que rechazaron las consejerías que PP y Ciudadanos les ofrecieron "por estar en minoría"

Publicada el 27/12/2018 a las 12:50 Actualizada el 27/12/2018 a las 14:31

El secretario general de Vox , Javier Ortega Smith, ha asegurado este jueves que PP Ciudadanos les han ofrecido consejerías en la Junta de Andalucía y lasen un gobierno en el que consideran que no iban a poder llevar a cabo "la mayoría para adoptar medidas que son necesarias"."Nos ofrecierony les dijimos que no las íbamos a aceptar porque no íbamos a estar en minoría en un Gobierno donde no íbamos a poder llevar a cago la mayoría suficiente para adoptar medidas que creemos que son necesarias en Andalucía", ha subrayado Ortega Smith en una entrevista en Es Radio , recogida por Europa Press.Estas declaraciones surgen después de la reunión que mantuvo Ortega Smith con el secretario general del PP, Teodoro García Egea , para la conformación de la Mesa del Parlamento regional. En este sentido, ha afirmado que la negociación "no fue fácil" porque desde Vox no iban a aceptar "eseque habían estado ejerciendo desde el mismo día de las elecciones". "Es una cuestión de respeto", ha agregado.Sobre la candidatura de la diputada de Cs Marta Bosquet a presidir el Parlamento, Ortega Smith ha explicado que exigieron una petición formal a Ciudadanos para que Voxaunque ha lamentado que no se haya producido ningún encuentro con la formación naranja."Dejamos claro que necesitaban nuestros votos para la presidencia del Parlamento y la propia Marta Bosquet habló con nuestro candidato a la Junta, Francisco Serrano, para pedir su voto. Esta es la realidad, no ha habido ninguna", ha destacado.En relación al acuerdo entre PP y Ciudadanos para la formación de Gobierno, Ortega Smith ha criticado algunas de las medidas acordadas entre ambas formaciones porque. "Comenzaremos una negociación sobre cuestiones programáticas y si lo suscriben PP y Ciudadanos se llevará a la práctica", ha sentenciado.