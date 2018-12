El Supremo rechaza conceder permisos navideños a Rull, Turull, Sánchez, Forcadell y Forn

Publicada el 28/12/2018 a las 12:48 Actualizada el 28/12/2018 a las 13:05

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado lapara varios de los presos preventivos en la causa del procés independentista en Cataluña porque no existe una previsión legal referida a la concesión de este tipo de salidas con motivo de las fiestas en la Ley de Régimen Penitenciario y no concurren tampoco "importantes y comprobados motivos" que las justifiquen, según informa Europa Press.Los permisos habían sido solicitados por los exconsejeros Josep Rull, Jordi Turull Joaquim Forn , el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sánchez y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell para un periodo que iba entre los pasados, si bien su petición no ha sido contestada hasta ayer jueves por la Sala de lo Penal. Forcadell solicitaba también poder salir en, y dicha petición también ha sido rechazada.