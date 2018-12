IU pide explicaciones a Ábalos por el precio de los terrenos de la 'Operación Chamartín'

infoLibre

Publicada el 27/12/2018 a las 21:22 Actualizada el 28/12/2018 a las 16:35

La versión de Adif

ha exigido este jueves la comparecencia en el Congreso del ministro de Fomento,, para que explique la razón por la cual la denominadacontempla la venta de 1,3 millones de metros cuadrados de suelo público en Madrid a un precio que, según esta formación, "es tres veces más bajo de su valor real".Y es que, según ha publicado este jueves eldiario, la enajenación de 1,27 millones de metros cuadrados de suelo público urbanizable se hará aen uno de los distritos más caros de Madrid, a abonar en 20 años.Estas condiciones se contemplan en un contrato entre Adif y la promotora privada Distrito Castellana Norte (DCN), formada por. Desde su firma en 1993, no se habían desvelado detalles del mismo."Esta operación podría suponerde euros si materializara la venta de los suelos cuando entre en vigor el derecho sobre su propiedad", critica IU, que exige también la comparecencia en el Congreso de la presidenta de Adif,Si "el urbanismo, como herramienta de gestión pública, debe estar sometido al interés general", reivindican desde esta formación, "este proyecto y este contrato están claramente en las antípodas de ello. Representan un ataque directo a las necesidades colectivas y al patrimonio público, mientras se regala un valioso suelo público a".Por todo ello, y pese a que la Operación Chamartín fue pactada con el Ayuntamiento de Madrid que gobierna Manuela Carmena, de Ahora Madrid, la federación que lidera Alberto Garzón pidey la finalización del acuerdo entre Adif y DCN, conservar la titularidad pública del suelo para ponerlo al servicio de las necesidades sociales y priorizar la solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes del entorno.En este sentido, exigen construir mayoritariamenteen régimen de alquiler a precios asequibles, equilibrar el reparto de espacios destinados a uso residencial y a actividades económicas, desarrollar un plan de fomento del transporte público y reducción del privado, y trasladar el modelo al resto de la ciudad.Los datos en los que se basa la iniciativa fueron puestos en duda por Adif, que informó de que precisamente este viernes se produciría una renovación del contrato. Efectivamente, los consejos de administración de Adif y Adif Alta Velocidad y Renfe Operadora han autorizado este viernes la renovación del contrato que tenían vigente con Distrito Castellana Norte (DCN) para desarrollar el proyecto, por un importe de 1.312,8 millones de euros, sin alterar el precio y forma de pago ya pactados, pese a que la superficie a transmitir desde las empresas públicas se reduce.En concreto, los consejos han dado luz verde a unaque estas entidades públicas tienen suscrito con la empresa sobre la adjudicación preferente de sus derechos en relación con el desarrollo urbanístico de los recintos ferroviarios de Chamartín y Fuencarral, en Madrid.De este modo,de euros a pagar en 20 años más la entrega de parcelas urbanizadas sometidas a algún régimen de protección pública con una edificabilidad de 100.000 metros cuadrados. Este pago en especie se ha valorado en otros 67,4 millones de euros, por lo quel precio total es de 1.312,8 millones de euros, según datos de Adif recogidos por Europa Press.Además, como el contrato establece, el pago se realizará mediante un desembolso inicial de 210 millones de euros y el resto aplazado en 20 anualidades con un interés del 3 por ciento.Por todo ello, desde Adif rechazan las críticas vertidas por IU, Ecologistas y la Federación Regional de Asociación de Vecinos de Madrid (FRAVM) de que el precio de los suelos se encuentre por debajo de mercado.El pasado 20 de septiembre de 2018, el Ayuntamiento de Madrid acordó la aprobación inicial de la Modificación Puntual del Plan General de Madrid 'Madrid Nuevo Norte'. Este documento constituye el nuevo marco urbanístico de referencia para las partes del mencionado contrato y, consecuentemente, ha habido quea las determinaciones de esa nueva modificación del Planeamiento.Para Adif, lo más relevante en esta modificación contractual es que, a pesar de que la superficie a transmitir a DCN por parte de las entidades ferroviarias se hay de que la edificabilidad neta atribuible a los suelos ferroviarios se ha reducido en 575.246 metros cuadrados, un 31,02 por ciento, se mantiene inalterado tanto el precio establecido en el contrato vigente como la forma de pago pactada.Las partes han pactado que si el nuevo marco urbanístico que se desprende de la modificación puntual del Plan aprobada inicialmente el pasado 20 de septiembre no se aprueba definitivamente antes del 31 de diciembre de 2021 (sin modificaciones sustanciales respecto a tal marco)si no se negociara un nuevo Contrato en el plazo de dos meses desde entonces.