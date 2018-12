La Audiencia de Pontevedra condena al líder de los 'Miguelianos' a nueve años de cárcel por abuso sexual continuado

Publicada el 28/12/2018 a las 19:08 Actualizada el 28/12/2018 a las 19:39

El caso llegará al Tribunal Supremo

Posible tercer grado

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha fallado la sentencia del caso conocido de los Miguelianos con una condena de "nueve años" para el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel,, según han confirmado a Europa Press fuentes del TSXG.Miguel Rosendo ha sido condenado por el tribunal a, siendo absuelto del resto de acusaciones que pesaban sobre él.El líder de los Miguelianos se enfrentaba a una petición de 66 años de cárcel por parte de Fiscalía por delitos de—uno de agresión sexual continuado y dos de abuso sexual continuado—.La abogada de la acusación particular, Ana Reguera, ha explicado a Europa Press que la sentencia condena a Rosendo por un delito de "abusos" sexuales contra una de las consideradas víctimas en la causa.Los otros seis miembros de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel que figuraban como imputados por asociación ilícita,El caso de los Miguelianos llegará aldespués de conocerse este viernes la sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra. La abogada Beatriz Seijo ha confirmado a Europa Press que se encargará de elaborar el recurso de casación ante el Tribunal Supremo al no compartir el delito del que se acusa a Miguel Rosendo, que agotó los cuatro años de prisión provisional y lleva menos de un mes en libertad provisional.Por su parte, la abogada de la acusación particular, Ana Reguera, ha manifestado a Europa Press que, a falta de reunirse con sus defendidos, "diría que sí" presentarán un recurso ante el SupremoEn una primera valoración de la sentencia, Beatriz Seijo, que representaba a dos de las acusadas que han resultado absueltas, ha sostenido que sigue sin otorgar "credibilidad" al testimonio de A.L.S., la única víctima reconocida por el tribunal., ha precisado Seijo, que ha destacado "el gran trabajo" realizado por las magistradas durante las treinta sesiones que duró la vista oral y ha apuntado que "a la acusación particular no le estiman nada" de lo que reclamó.Asimismo, Seijo ha sostenido a Europa Press que la sentencia espues se apunta a "finalidades espurias" de algún testimonio y a versiones que "carecen de consistencia".Según ha explicado Seijo respecto a que las "técnicas de persuasión coercitiva" no se consideran probadas en la sentencia, los peritos de la Guardia Civil que analizaron psicológicamente a algunos de los Miguelianos concluyeron que "podrían haber sido víctimas de técnicas de persuasión coercitiva si es que su relato era veraz". "No se puede establecer cuando un adulto dice la verdad", ha señalado, para añadir que las pruebas periciales en este caso "eran muy cortas".En cambio, Ana Reguera ha explicado a Europa Press que la sentencia le resulta "desconcertante" y ha considerado "alucinante" queque refirieron abusos durante el juicio. "No me encaja", ha aseverado la abogada de la acusación particular.Reguera ha asegurado que la prueba presentada durante el juicio fue "sólida" y "más que suficiente para acreditar" las técnicas de persuasión coercitiva y los abusos presuntamente cometidos por Miguel Rosendo.Por otra parte, Beatriz Seijo ha señalado que una vez presentado el recurso de casación en el Tribunal Supremo se inicia una primera fase de admisión a trámite que se pasa sin problemas si está bien preparado y una segunda en la que la sala decide si lo estima o no., ha explicado la abogada, que ha resaltado que Rosendo podría volver a prisión si la acusación particular o la Fiscalía instan a la Audiencia de Pontevedra a ello.Aunque Seijo se ha mostrado confiada en que se le permita continuar en libertad hasta que se tramite el recurso de casación en el Supremo. A partir de ahí, con una sentencia firme, sería decisión de instituciones penitenciarias si Rosendo obtiene un tercer grado, pues ha estado en prisión cuatro de los nueve años a los que ha sido condenado.Por el contrario, el actual abogado de Miguel Rosendo, Marcos García Montes, se ha mostrado confiado en que su defendido "no volverá a entrar en la cárcel"., ha trasladado a Europa Press.García Montes ha avanzado que este viernes se reunirá con Rosendo pero que se trata de unapese a no compartir "los argumentos formulados" sobre el delito de abuso sexual continuado.