Sánchez hace una llamada a la "estabilidad" frente al "desorden que propugna la oposición"

Publicada el 28/12/2018 a las 13:48 Actualizada el 28/12/2018 a las 14:44

Los que "quieren vivir de la crisis" catalana

"Ciudadanos abraza la tesis de la ultraderecha"

Un objetivo: agotar legislatura

Sin fecha sobre la exhumación de Franco

La "involución" del PP

El presidente del Gobierno se estrenó este viernes en la tradicional rueda de prensa de balance del Ejecutivo al término del año. Lleva en la Moncloa casi siete meses, desde que ganó la moción de censura que presentó contraEn su repaso a los últimos meses, el jefe del Ejecutivo hizo un resumen de las principales medidas adoptadas centrándose en la. Y fue muy crítico con el Partido Popular y con Ciudadanos.A ojos del presidente del Gobierno, el triunfo de la moción de censura "representó un ejemplo de salud democrática". España, dijo, "necesita estabilidad y no el desorden que propugnan algunos"."En 2018 hemos demostrado que otra España es posible y en 2019 se consolidará ese cambio", añadió.La situación en Cataluña fue uno de los temas que dominó en las preguntas de los informadores posteriores a la intervención de Sánchez. El presidente defendió que mientras que el Ejecutivo quiere"hay otros que quieren vivir de la crisis"."La Constitución no es patrimonio de ninguna ideología, de ningún partido político.", había dicho al arranque de su intervención.Una semana después de reunirse con el presidenten Cataluña, Sánchez insistió en dentro de lase puede "hablar de todo". Fuera, dijo, "de nada". Porque fuera de la ConstituciónNo es la primera vez que lo dice. Pero el presidente quiso insistir en queSobre la inminencia de la apertura del juicio oral no se movió del respeto a las decisiones de los tribunales. "El carril de la Justicia, por un lado. Y el de la política, por otro", resumió.Sánchez no quiso pronunciarse sobre la entrada de Vox en el Parlamento andaluz. "Respetamos los votos de todas y cada una de las fuerzas políticas". Pero no desaprovechó la oportunidad de recordar a los partidos que "ha llegado el momento" de que decidan "de qué lado están" y de señalar que, a su entender, Ciudadanos está abrazando, dijo sobre la actuación del partido de Albert Rivera en Andalucía.Lo que sí hizo fue advertir de que actuará si PP, Cs y Voxen Andalucía. Una alusión a una de las propuestas más polémicas del partido ultraderechista liderado por Santiago Abascal:Sobre la posibilidad de un adelanto electoral para el nuevo año, el jefe del Ejecutivo defendió que no ha variado su intención de agotar la legislatura. Vinculado a ello, destacó que "el Gobierno va a trabajar por la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado".El jueves, la mayoría absoluta del PP en el Senado tumbó la senda de déficit, paso previo para la presentación de las cuentas públicas.Un día después de que se conociera un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid que desaconseja que los restos sean depositados en la catedral de la La Almudena, el presidente evitó poner fecha para la exhumación:La familia va a poder plantear sus enmiendas", subrayó.No es ningún secreto que las relaciones entre Sánchez y Pablo Casado, presidente del Partido Popular, no son nada buenas. De hecho, ambos no se reúnen desde la primera toma de contacto que mantuvieron cuando Casado accedió a la presidencia de su formación el pasado verano. Dice el jefe del Ejecutivo que de Casado lo único que recibe son calificativos de. "Una suerte de involución en la renovación del liderazgo del PP", resumió.