El 10% de los alumnos de las Academias militares de oficiales abandonaron en los primeros 15 días de formación.

Publicada el 30/12/2018 a las 16:49 Actualizada el 30/12/2018 a las 16:50

Falta de adaptación

El 10 por ciento de los civiles que ingresaron en una academia militar en el año 2018 para convertirse en oficiales de las Fuerzas Armadas decidieron, según informa Europa Press. Así lo revela el Gobierno en una respuesta parlamentaria a los diputados de Ciudadanos Guillermo Díaz y Javier Cano, recogida por Europa Press, con datos de los últimos cinco años sobre las bajas de alumnos durante el denominado periodo de adaptación y orientación a la vida militar, de dos semanas de duración.Según esta estadística, la cifra de deserciones llegó hasta el 10,4 por ciento este año entre los alumnos que ingresaron en las academias de oficiales de las Fuerzas Armadas. Este dato refleja, cuando las bajas se situaron entre el siete y el ocho por ciento.En el caso de la, las bajas tras las dos primeras semanas de instrucción en 2018 fueron del 9,1 por ciento, también ligeramente superior a los años 2017, 2016 y 2015. Sin embargo, el techo se marcó en 2014, cuando los abandonos llegaron al 17,9 por ciento.En concreto, fueronlas que decidieron este año no continuar con su carrera militar después de las dos primeras semanas de instrucción en la academia de oficiales. Se trata de 15 días dedicados a actividades que, según explica el Ministerio de Defensa, permiten "de forma progresiva" que el alumno pueda adaptarse correctamente a las condiciones de vida de un alumno en una academia militar.Según revela, los alumnos que solicitan la baja suelen expresar principalmentepara no continuar con la formación, así comoa la vida militar. También se dan casos de alumnos que ingresan en ejércitos que no son su primera opción al no haber alcanzado puntuación suficiente en el proceso selectivo.Para minimizar estos abandonos, el Ministerio asegura que cuenta con planes y programas con recomendaciones que desarrolla en las fases de acogida para facilitar la incorporación de los alumnos y sus familias.