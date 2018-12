Page dice a Montserrat que "ni radicales de PSOE ni aspirantes a radicales de PP" le cambiarán su opinión sobre Cataluña

Publicada el 30/12/2018 a las 12:11 Actualizada el 30/12/2018 a las 12:30

El 155 llegará "si se quebranta el orden constitucional"

Si no hay presupuestos, empezará la cuenta atrás para convocar elecciones

El secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page , ha replicado a la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat , quele van a hacer cambiar su postura al respecto del conflicto catalán, defendiendo que si se tira de hemeroteca y se analizan sus declaraciones al respecto, su opinión ha sido siempre tener contra los independentistas "la misma respuesta constitucional".De este modo, y en una entrevista con Europa Press, el líder de los socialistas castellano-manchegos ha salido al paso de las palabras de Montserrat que, también en conversación con esta agencia de noticias, ha asegurado que, al tiempo que consideraba que tanto Pedro Sánchez como Quim Torra estaban "devorando" al PSOE."España está muy por delante del PSOE y del Gobierno. Es un valor a proteger desde cualquier punto de vista, y no me van a hacer cambiar de opinión", ha insistido. El líder autonómico ha avisado a los partidos independentistas de que, recordando que la Carta Magna "obliga a los partidos políticos a tener un régimen democrático.García-Page, sobre la necesidad de aplicar el 155 en Cataluña, ha asegurado que el Gobierno lo pondrá en marcha "si se quebrante el orden constitucional". En todo caso, ha considerado que cuando este artículo constitucional estuvo en vigor, en CataluñaEsto es, según García-Page, porque España "siempre ha demostrado una templanza tremenda en tiempos difíciles", por lo que el 155 "no hay que plantearlo frente a opiniones políticas, ya que se trata de una respuesta jurídica y constitucional".En su opinión, en estos momentos hayde la normalidad "para ver si se le puede sacar del callejón", mientras que otros líderes "han decidido quedarse" en ese callejón."Hay gente —de partidos independentistas— que dice a las claras, sin medios ni micrófonos, que", ha aseverado, añadiendo que "el Estado lleva cientos de años aguantando con robustez" los envites del "movimiento separatista".En otro orden de cosas, sobre la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado actualmente bloqueados en su fase de la Cámara Alta, ha dicho que si finalmente no salen adelante"No creo que este Gobierno esté en la disposición de aguar a cualquier precio", ha dicho García-Page, quien en todo caso sigue insistiendo en su postura de que unos comicios generales. "Puede pasar de todo, pero hoy por hoy se aventura todo como muy complejo", ha opinado el presidente autonómico.