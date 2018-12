Susana Díaz teme una "regresión histórica" en Andalucía por quienes quieren "vaciar" su autonomía

Publicada el 30/12/2018 a las 21:44 Actualizada el 30/12/2018 a las 21:45

El "drama" de la "inmigración ilegal"

La situación de "injusticia" de las mujeres

La presidenta de la Junta en funciones,ha avisado este domingo de la "amenaza" que, a su juicio, se cierne sobre Andalucía "si logran imponer su criterio quienes apuestan sin ambages por", lo cual "significaría una regresión de magnitudes históricas que nos devolvería al centralismo más rancio y a los periodos en los que a Andalucía se le trataba como una tierra de segunda división", informa Europa Press.Así lo ha manifestado Susana Díaz en su habitual discurso de fin de año, el primero desde que se convirtió en presidenta de la Junta que pronuncia como jefa del Ejecutivo en funciones, y que se ha emitido coincidiendo con las negociaciones abiertas entre PP-A y Ciudadanos (Cs) para tratar de alcanzar el Gobierno andaluz, objetivo que para materializarse necesita del apoyo de Vox –que logró 12 diputados en las elecciones del 2 de diciembre–, en una sesión de investidura, dada la negativa del PSOE-A y Adelante Andalucía a apoyar al candidato que acuerden conservadores y naranjas.Susana Díaz no ha aludido explícitamente en su discurso a ninguna fuerza política, pero sí a los comicios del 2 de diciembre, en los que los andaluces eligieron un nuevo Parlamento, según sostiene la presidenta en funciones.La dirigente socialista ha reivindicado la autonomía que se conmemora el 28 de febrero como "la palanca que ha permitido que Andalucía abandonara la situación de subdesarrollo y de profunda injusticia histórica en la que se hallaba al inicio de la democracia", y en esa línea ha sostenido que "es el único camino para garantizar un futuro de prosperidad para todos"."Es posible que algunos piensen que las conquistas sociales se han alcanzado como consecuencia del mero paso del tiempo o que son irreversibles", pero "nada más lejos de la realidad", ha aseverado Díaz, para apostillar que ", continuar avanzado para alcanzar mayores cotas de igualdad y prosperidad es algo que se logra día a día gracias a la acumulación de esfuerzos de una generación tras otra".Tras manifestar que "el progreso de nuestra tierra está indisolublemente vinculado a los valores que sustentan nuestra convivencia", en referencia a "la justicia, la libertad y la seguridad", la presidenta ha llamado a detener "y derechos que siempre nos ha servido como espejo".Según ha agregado, "todos esos ideales se encuentran seriamente amenazados en todo el continente como consecuencia del, según ha apostillado.Al respecto, Susana Díaz ha señalado que, "para fortalecer nuestra influencia en el conjunto de España, es absolutamente imprescindible que los propios andaluces no permitamos que se infravalore nuestro poder político y queni prescindiendo de nuestros intereses".Sobre Europa, la presidenta en funciones ha aseverado que no hay que acostumbrarse a que dicho continente "permanezca impasible ante el drama de la inmigración ilegal que"."Esta inmigración, casi siempre en las manos de las peores mafias, llega a las costas de Andalucía, pero busca refugio en el resto del continente. Y", ha enfatizado Díaz.Además, la jefa del Ejecutivo andaluz en funciones ha defendido que "en el ADN de un pueblo como el nuestro destaca, sea cual sea su condición y con independencia de la situación personal, jurídica o económica en la que se encuentren".Susana Díaz también se ha detenido en su discurso a tratary que se manifiesta en todos los órdenes de la vida: desde la brecha salarial al desequilibrio en las responsabilidades domésticas; de la infrarrepresentación en los órganos de dirección a los estereotipos que degradan a la condición femenina; de la prostitución a la violencia machista".Al hilo, la presidenta ha citado "", en alusión a Laura Luelmo, la profesora zamorana asesinada en El Campillo (Huelva), "una mujer muy joven que se había venido desde su tierra para incorporarse como docente a nuestro sistema educativo", según ha recordado.Díaz ha señalado que ", que en el caso de la violencia machista alcanza niveles de infamia"."Se trata de una exigencia ética, profundamente vinculada a los principios y valores que dan sentido a nuestra convivencia", ha aseverado la presidenta, para quien, "sin duda, esta es una tarea que nos exigirá en el nuevo año más esfuerzos, absoluta determinación y, sobre todo,".