Unidos Podemos reclama que la CNMC vigile si las eléctricas dificultan los proyectos de autoconsumo

Publicada el 30/12/2018 a las 13:35 Actualizada el 30/12/2018 a las 13:36

"Debería ser una prioridad absoluta"

Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), quetras la derogación del conocido como impuesto al sol Según alertan sus diputados Eva García Sempere (IU) y Josep Vendrell (En Comú Podem), algunas de estas empresas están, por lo que creen que existe "riesgo real de que se bloquee a través de ardides jurídicos la nueva legislación".Así se lo han trasladado al Gobierno en una batería de preguntas registrada en el Congreso, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que estos diputados piden medidas para que la CNMCa las nuevas instalaciones "aduciendo falta de desarrollo reglamentario".Y es que, tal y como argumentan, "debería ser una prioridad absoluta del sector y de la propia CNMC", por lo que piden al Gobierno garantizar que no exista ningún bloqueo y que el supervisor "tenga una especial vigilancia y dé una solución transitoria"."De lo contrario,en condición de poner en marcha sus instalaciones que no pueden hacerlo. No puede existir ningún motivo de rechazo procedimental sobre un mandato legislativo, con independencia del grado de desarrollo reglamentario", aseveran.Por otro lado, plantean al Gobierno que solicite a la CNMC el número de rechazos existentes por parte de las empresas distribuidoras que aleguen una ausencia de desarrollo reglamentario y si considera que esta alegación justifica el rechazo de puesta en marcha de las nuevas instalaciones.