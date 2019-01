El PP 'toma' Granada con 4.000 banderas de España

Publicada el 02/01/2019 a las 18:04 Actualizada el 02/01/2019 a las 19:31

Miles de personas han participado este miércoles en la celebración de la, con la que se recuerda el 527 aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos y que ha vuelto a convertir la plaza del Carmen en escenario de un cruce de insultos y exhibición de banderas. Elde Granada ha repartido 4.000 enseñas nacionales y el secretario general de Vox,, se ha dejado ver para apoyar la polémica celebración.La celebración de la Toma ha vuelto a enfrentar a partidarios y detractores, que han coreado lemas contra la izquierda y los independentistas catalanes, por un lado, y contra, por otro.Durante la celebración religiosa, en la plaza del Carmen, se han enfrentado los cánticos patrióticos con los de Nación Andaluza, en apoyo y en contra de la Legión, respectivamente, y los cánticos de "Granada cristiana y nunca musulmana" frente al "No eran moras, eran granadinas". El ceremonial se ha cerrado repitiendo la leyenda: ", por los ínclitos Reyes de España don Fernando V de Aragón y doña Isabel I de Castilla. Viva España. Viva el Rey. Viva Andalucía. Viva Granada".En los actos han participado los concejales del PP, el alcalde Francisco Cuenca (PSOE) y parte de sus ediales y los representantes de Ciudadanos, con la ausencia del edil de IU, la concejal no adscrita y la portavoz de Vamos Granada.Los actos han discurrido bajo "lo esperado", esto es sin incidentes y ", según ha informado una portavoz de la Policía Nacional de Granada. Así, esta portavoz ha señalado a Europa Press que todo se ha desarrollado según lo previsto y que en la Plaza del Carmen, donde está ubicado el Ayuntamiento de la ciudad, han coincidido los principales actos que se han convocado, donde no se ha registrado ningún incidente.Por tercer año consecutivo, un desfile de moros y cristianos protagonizado por las cuadrillas de las localidades de Caravaca de la Cruz, Murcia, Benamaurel y Cúllar ha recorrido las calles de Granada. La concejala de Presidencia, Empleo, Igualdad y Transparencia,, animó a la ciudadanía en un comunicado este martes a vivir esta jornada "como un día festivo, de disfrute y convivencia".Unas 400 personas han llenado las calles de la ciudad de música y coloridos trajes en una comitiva que ha transcurrido entre Plaza Nueva y la Fuente de las Batallas, donde se ha reproducidode la ciudad. Con este desfile, que ha recorrido el centro de la ciudad tras el tradicional Granada qué, el Ayuntamiento quiere poner el acento en el carácter festivo del Día de la Toma, "para que sea una fiesta para la ciudadanía a la que invitamos a tomar las calles de una forma afectiva y lúdica", añadió Arquelladas. El desfile ha estado acompañado por las bandas de Alfacar y Otura.Por su parte, la plataforma ciudadana contra el 2 de Enero convocó una manifestación contraria a la conmemoración de la Toma. En paralelo, la plataforma Granada Abierta organizó en la Fundación Euroárabe una nueva edición de su acto alternativo a la conmemoración de la Toma, la cual considera una "", que debería ser sustituida en el calendario festivo local por el 26 de mayo, día de Mariana Pineda, "símbolo de igualdad y libertad".