Publicada el 03/01/2019 a las 16:02 Actualizada el 03/01/2019 a las 17:31

El Gobierno asegura que el exteniente de la Guardia Civilno fue invitado "" a una misa celebrada el pasado 12 de octubre, día de la patrona de la Guardia Civil, en la localidad malagueña de, en la que además se entregaron condecoraciones, menciones y reconocimientos.En una respuesta parlamentaria a la diputada de IU, el Gobierno asegura que "la persona mencionada no fue invitada oficialmente a los actos de lacelebrados en el Rincón de la Victoria (Málaga)".Con esta respuesta, IU denuncia que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "" sobre la polémica que generó la presencia del militar condenado por el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en un acto oficial de la Benemérita, en el que incluso compartió bancada con el alcalde de Rincón de la Victoria,Según censura la coalición de izquierdas, el Gobierno despacha el asunto en tan solo cinco líneas de respuesta trasladas al Parlamento más de dos meses después de que la diputada formulara la pregunta. Además, denuncia que evita incluir directamente el nombre de Tejero y se limita a hablar de "".En su iniciativa, IU preguntaba también al Ejecutivo si tenía intención de abrir una investigación sobre esta investigación y; e instaba a acometer una "honda democratización de la Guardia Civil", a su juicio "pendiente al menos desde la Transición".Además, la diputada García Sempere recordaba la presencia pocos días antes del policía franquista, alias Billy el Niño, en un acto de la Policía. Y preguntaba si se debe a "una política de amnesia, olvido y perdón" del Gobierno.IU denuncia que el Gobierno no responde a ninguna de estas cuestiones, aunque el Ejecutivo sí añade en su respuesta que "la Guardia Civil esque actúa, como no puede ser de otra manera, de acuerdo con la legalidad vigente".La misa que generó la polémica fue celebrada en la iglesia de La Cala del Moral y fue oficiada por uno de los hijos de Antonio Tejero,, titular de dicha parroquia; quien días después defendió la presencia de su padre en el acto y aseguró que él había sido el autor de la invitación.