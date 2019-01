Carmen Calvo critica que se "enmascare" la violencia machista con otros tipos de violencia

Publicada el 04/01/2019 a las 12:38 Actualizada el 04/01/2019 a las 12:39

Existe una violencia y desprecio específicos contra las mujeres y niñas, se llama machismo y patriarcado en todo el mundo. Nadie puede enmascarar esa realidad sin cometer una grave y miope injusticia contra más de la mitad la población. Esto no tiene debate, ni un paso atrás. — Carmen Calvo (@carmencalvo_) 4 de enero de 2019

Mujeres 'como moneda de cambio'

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,, ha pedido que, que "se llama machismo".Así lo ha reclamado Calvo este viernes 4 de enero en un mensaje publicado en la red social Twitter, después de que el líder del PP, haya ofrecido a Vox dar cobertura a los hombres víctimas de violencia doméstica, después de que este partido vetara las medidas sobre violencia de género para dar su apoyo de cara a la formación de gobierno en Andalucía.La ministra de Igualdad subraya que el hecho de que existe una violencia "específica" contra las mujeres "no tiene debate" y agrega que no se puede dar "ni un paso atrás" en la lucha contra la violencia de género. "Existe una violencia y desprecio específicos contra las mujeres y niñas, se llama machismo y patriarcado en todo el mundo. Nadie puede enmascarar esa realidad sin cometer una grave y miope injusticia contra más de la mitad la población. Esto no tiene debate,", precisa en el mensaje.La vicepresidenta del Partido Socialista Europeo,, ha acusado este viernes al PP deal atender las exigencias de Vox sobre violencia de género. Así, ha criticado que el PP se planteepara obtener el apoyo de la formación de Santiago Abascal para la investidura en Andalucía."Sinceramente me parece que el PP está entrando en el juego que quería la ulraderecha de este país", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press. "Entra en el juego de una posición ideológica de la extrema derecha en España y UE", ha afirmado la eurodiputada, llamando a que. Para Iratxe García, la derecha en Andalucía necesita los votos de la "extrema derecha" para poder sacar adelante sus "deseos de ocupar sillones". "Y eso lo van a hacer utilizando como moneda de cambio a las mujeres", ha zanjado.