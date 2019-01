Casado dice que "la gente se las toma a risa" el CIS mientras el PSOE sostiene que "no hay ni trampa ni cartón"

Publicada el 04/01/2019 a las 17:05 Actualizada el 04/01/2019 a las 18:33

Los sondeos "más legítimos y creíbles"

Podemos resta importancia a su bajada de tres puntos

Desde que "la gente se las toma a risa" a los sondeos "más legítimos y creíbles". Así han sido las reacciones de los grupos políticos más fuertes del Congreso, PP y PSOE, tras la publicación este viernes del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de diciembre y que sitúa a los socialistas como la fuerza más votada si mañana hubiera elecciones con el 28,9% de los votos, al PP con un 19,1%, Ciudadanos con un 17,9% de los sufragios y Unidos Podemos con el 14,9%. El barómetro, el primero tras las elecciones andaluzadas, sólo otorga a Vox un 3,7%.Según el presidente del PP, Pablo Casado , las encuestas del CIS la gente "se las toma a risa" y ha criticado que "pese a la gestión del Gobierno", el CIS sitúe a Pedro Sánchez como un "líder interplanetario", según informa Europa Press., ha ironizado Casado en un acto en Canarias en el que ha presentado a Asier Antona, como candidato de la formación a la Presidencia del Gobierno regional en las próximas elecciones autonómicas.El dirigente conservador ha mostrado su escepticismo con la valoración que otorga el barómetro a Pedro Sánchez , situándole, según Casado, como "un líder interplanetario". "Es el más valorado, es el que mejor gobierna, el más guapo, el que tiene ministros más honestos, y el que mejor gestiona lo que pasa en Cataluña", ha ironizado Casado. Según la encuesta del CIS, el líder nacional mejor valorado es el presidente Pedro Sánchez, peroAsí ha puesto en duda los datos, contrastando el CIS con que Sánchez tiene "a la mitad de barones en rebeldía", "no aprueba los Presupuestos" y "recibe abucheos allá donde va". Por ello, para el líder conservador estas encuestas suponen unpara el Gobierno, sugiriendo que se ve beneficiado por el barómetro.Por último, al encontrarse en un acto en Canarias ha aprovechado para cargar contra las vacaciones que está pasando el presidente del Gobierno en la isla de Lanzarote y ha dicho que "se las debe a Otegi y a Torra", en referencia al apoyo de Bildu y PDeCAT a la moción de censura.Por otra parte, el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso,, ha defendido que. El socialista ha negado la existencia de "la cocina" del director del CIS, José Félix Tezanos . ", ha subrayado.Según el diputado socialista, los ciudadanos han valorado "positivamente el trabajo del Gobierno" en estas encuestas y ha reivindicado seguir trabajando "en esta línea por los trabajadores y pensionistas". Sobre la irrupción del partido liderado por, Simancas se ha mostrado "preocupado" por la subida en apoyos "del partido franquista". Además, ha criticado al PP y Cs por "blanquear los discursos de una formación xenófoba".Para la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, los resultados de las encuestas tienen una, en relación a la bajada de tres puntos que ha registrado el partido morado y sus aliados en el último barómetro. "La variación de décimas o puntos en encuestas es importante, habrá que analizarlo, pero en una situación tan cambiante en términos políticos tiene una importancia relativa", ha asegurado la dirigente morada en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press.Según Elizo, lo que demuestran las encuentras de los últimos meses es que sigue habiendoy, por ello, no se puede tener en cuenta una "foto fija" para valorar el respaldo real de cada una de ellas."Lo que está claro es que la realidad electoral es cambiante, que no hay una foto fija de lo que pasa en España ni de cuál es el partido que ahora mismo tiene más respaldo, y lo que tenemos que hacer es seguir trabajando", ha defendido.Además, ha señalado que en esa pugna de esos cuatro partidos influyen, y que también hay que tener en cuenta que las encuestas "pueden tener que ver con resultados ciertos pero también con técnicas que modifican el resultado final". Por ello, ha asegurado que aunque harán "toda la crítica" que tengan que hacer sobre su valoración en las encuestas, en lo que están realmente centrados es en trabajar para hacer frente a los "problemas democráticos" que afronta España, como el ascenso de la extrema derecha. "En eso estamos pero sabiendo que el horizonte es mas largo que la encuesta del mes anterior", ha señalado."Tenemos mucho más que trabajar y ese compromiso lo tenemos muy claro pero no nos tenemos que mover por las encuestas ni por el preciso instante en que sale un resultado de una encuesta", ha enfatizado la también vicepresidenta cuarta del Congreso.En este sentido, ha insistido en que la foto fija que muestre una encuesta. "Es importante saber esos datos pero también asumirlos con la suficiente prudencia como para saber que hay valoraciones externas a esas encuestas que también tienen muchas importancia", ha recalcado.