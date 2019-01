Militantes de IU Asturias piden por carta a Garzón que abra un expediente a Llamazares por "dañar" la organización

Publicada el 04/01/2019 a las 12:48 Actualizada el 04/01/2019 a las 12:49

Apoyar un partido que compite con IU

Un total de 15 militantes de IU en Asturias han remitido una carta a la Coordinadora de IU Federal pidiendo quecontra el portavoz de la organización en el Parlamento del Principado, Gaspar Llamazares , a quien acusan de mantener un comportamiento que "daña" a la organización y la está "deteriorando gravemente".Este grupo de militantes reaccionan así a la polémica salida a la luz durante las últimas semanas debido al apoyo mostrado por Llamazares al nuevo partido Actúa, que llevó incluso al líder de IU, Alberto Garzón , a pedirle quey pidiera perdón a la militancia."La situación desatada por el actual portavoz de IU en el Parlamento asturiano está deteriorandola organización", denuncian los afiliados firmantes de la misiva, a la que ha tenido acceso Europa Press.Además, cargan contra la dirección de la formación en Asturias, que creen que no está amparando "debidamente" los derechos de la militancia alcontra Llamazares por pertenecer a otra organización política.Por ello, este grupo de militantes recurre a los órganos federales para solicitarlesante la "actual coyuntura", pese a que Llamazares anunció sude Alberto Garzón el día de Nochebuena debido a la "campaña de linchamiento" que denuncia estar sufriendo.En la carta, los afiliados critican que Llamazares pretenda "replegarse" en Asturias para "seguir actuandoo alguna de sus organizaciones federadas". "Si es imprescindible la intervención desde la organización de la comunidad autónoma, también lo desde el ámbito federal ya que se está perjudicando aindependientemente de donde resida", sostienen.Para defender esta postura recurren a los estatutos de IU, que estipulan que sus afiliadosen otros partidos u organizaciones políticas no integradas en su coalición. "Es cierto que en las últimas elecciones el portavoz parlamentario en Asturias no ha concurrido en competencia con IU, sin embargo sí ha hecho público su pretensión de pertenencia a otra organización que quiere hacerlo en el futuro", recuerdan.Por ello, insisten en que los estatutos contemplan la actuación de Llamazares comopara que cause baja y, "en cualquier caso, es falta grave"; por lo que piden a la dirección encabezada por Garzón que sea LLamazares y "se tomen las medidas oportunas".La misiva está firmada por un: Belarmino Chacón, Carmen Garrido, Eduardo García, Elio Castaño, Eugenia Díaz, Gonzalo Barrena, Jesús Gómez, José Luis Humara, José Manuel Álvarez, Mamen Uría, Marisa R. Jareño, Ovidio González, Pilar Lobo, Telly Lorezo y Xuanca Suárez.