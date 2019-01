Publicada el 05/01/2019 a las 12:34 Actualizada el 05/01/2019 a las 14:11

Callosa convoca una manifestación de repulsa el lunes

La Guardia Civil ha detenido, en la localidad alicantina de Callosa d'Ensarriá, acontra una mujer de 19 años, según informa Europa Press.La víctima, que fue encontrada en un sótano semidesnuda junto a sus agresores, según relatan algunos testigos, estaba en estado ebrio yy se quejaba de dolores en sus genitales, además de que no era capaz de recordar dónde se encontraba ni lo sucedido en las últimas horas. Por ello, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Marina Baixa de Villajoyosa, para ser sometida a un reconocimiento médico y recibir atención psicológica.La investigación ha revelado quey se encontraron con ella en Benidorm la noche de las campanadas. Con la excusa de seguir tomando copas, sobre las 5 de la madrugada sugirieron a la víctima ir a casa de un conocido de la madre de ella en Benidorm, a lo que ella accedió. Una vez allí y tras tomar varias copas más, aunque la joven no recuerda nada de lo sucedido, según señala la Guardia Civil, al parecer comenzaron con los abusos, y uno de los habitantes de la casa se dio cuenta y dio la fiesta por finalizada.n, que estaba en un estado en el que no podía andar sola.con una menor, e incluso, durante la investigación del caso, la Guardia Civil ha localizado a otra mujer, que también habría sufrido abusos sexuales en octubre del pasado año, por parte del detenido, y que ha interpuesto la correspondiente denuncia.La detención tuvo lugar tras la llamada de una vecina de la localidad, a donde los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local se desplazaron., mientras que otro de ellos se encontraba recostado encima de la víctima, mientras abusaba de ella.Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil procedió a la detención de tres de los implicados, que se encontraban todavía en el lugar de los hechos, como presuntos autores de un delito de abuso sexual. Tras el traslado de los tres detenidos a dependencias de la Guardia Civil en Villajoyosa, varios agentes procedieron a localizar al cuarto hombre, que fue detenido en un breve espacio de tiempo.La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil del Equipo de Policía Judicial de Villajoyosa y del puesto de Callosa d'Ensarriá. La investigación continúa abierta, ya que los agentes sospechan ques, con otras dos mujeres, no descartando que la cifra de afectadas pudiera aumentar.El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià (Alicante) ha convocadoque sufrió una mujer de 19 años en Nochevieja en la localidad. "La violencia machista es una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las mujeres que la sufren", reivindica el consistorio en un comunicado.Por ello, ante esta agresión sexual colectiva, Callosa d'en Sarrià ha mostrado su, así como apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno, poniendo a su disposición los recursos psicológicos y de protección que requiera y "garantizando que cuenta con toda la información que afecta a sus intereses". Desde el Ayuntamiento manifiestan así "de manera clara y decidida"y se comprometen a continuar trabajando para "conseguir poner fin a esta lacra". Para conseguirlo, llaman a la implicación del conjunto de las instituciones en la lucha para su erradicación.La concentración de 15 minutos tendrá lugar a partir deen la plaza de España de la localidad, junto al consistorio, con el lema 'Callosa d'en Sarrià contra las agresiones machistas'.