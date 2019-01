Publicada el 05/01/2019 a las 12:21 Actualizada el 05/01/2019 a las 14:01

El nuevo fichaje del área de comunicación de Vox, Juan E. Pflüger,después de quesacase a la luz algunas de sus publicaciones contra el feminismo, la migración y el colectivo LGTBI que poblaban en su perfil esta red social. El partido de Santiago Abascal confirmó que, desde la próxima semana, se incorporará al equipo de comunicación para ayudar a "gestionar la relación con los medios" ya que "desde Vistalegre han aumentado exponencialmente las peticiones de los periodistas para entrevistar a nuestros portavoces, responder dudas y recibir información".. Licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, el también periodista o tertuliano habitual del programa El gato al agua de Intereconomía, su fama porcuando generó una ola de indignación al publicar un mensaje en su perfil en el que censuraba que los homosexuales celebrasen el día de San Valentín: "¿Por qué los gays celebran tanto el día de San Valentín, si lo suyo no es amor, es sólo vicio?".. Empezó mal y sigue degenerando. #UnPocoDeHigiene", "Para los antifascistas las violaciones cometidas por refugiados están justificadas. ¿Qué opinan las rojas feminazis?", "Otro apuñalamiento, este en Londres, y otra vez dicen que tiene problemas mentales." o "Todo país debe respetar su historia. De nada sirve mover cadáveres porque eso no va a cambiar la realidad. La izquierda no va a conseguir ganar la Guerra Civil exhumando a Franco y José Antonio" son sólo una muestra de los tuits más reaccionarios que ahora o han sido eliminados o bloqueados por Juan E. Pflüger Desde el viernes a última hora del día,: "solo los seguidores confirmados tienen acceso a los tuits y al perfil completo de @Juanerpf". Es decir, ahora s. Sin embargo, a pesar de este bloqueo, encontamos con nuevos tuits que muestra la ideología reaccionaria de Juan E. Pflüger sobre el colectivo LGTBI, el franquismo o contra la izquierda a la que tacha de "perroflauta"."El 18 de julio seguirá siendo el del alzamiento no, como quería la progresía revanchista, el día contra el franquista", "", "Los premios Goya, esa basura demagoga con discursos de rojos para rojos" o "La selección española no es "la roja", es la rojigualda. Que se fastidie la izquierda", son algunos de estos tuits que Juan E. Pflüger ha privatizado y que están disponible para sus más de 7.000 seguidores.