García Egea: "Al PSOE le diría que esto no va de hombres contra mujeres sino de agresores contra víctimas"

Hablar con Vox con "total transparencia"

Factura a nivel nacional si Cs o Vox malogran el cambio

Cs rechaza cambiar el acuerdo con el PP andaluz

El secretario general del PP, Teodoro García Egea , ha afirmado que todas las víctimas de la violenciay ha subrayado que las declaraciones de dirigentes socialistas atacando a su partido por este asunto hacen un "flaco favor" a la lucha contra la violencia de género . A su entender,, según informa Europa Press.Así se ha respondido a las declaraciones de varias dirigentes del PSOE asegurando que equiparar la violencia que sufren las mujeres con otros tipo de violencia es "un insulto" a las mujeres y a las víctimas asesinadas, y que el PP está entrando en el "juego de la ultraderecha". "Le diría al PSOE que esto no va de hombres contra mujeres, que esto va de agresores contra víctimas. Y flaco favor le hacen estas declaraciones a la lucha y al intento que estamos haciendo los partidos de erradicar la violencia de los hogares de España", ha declarado García Egea a Europa Press.Después de que Vox haya colocado este asunto en el centro del debate político, el número dos del PP ha indicado que la violencia de género es un tema "suficientemente importante" como para tratarlo a través de las redes sociales., ha resaltado. En este sentido, ha señalado que ahora lo prioritario es que la legislatura se ponga en marcha con un Gobierno del cambio. "Y posteriormente que sean los representantes del Parlamento andaluz los que analicen y decidan", ha apostillado.García Egea se ha mostrado convencido de que "todos" los partidos políticos están "en contra de la violencia, la ejerza quien la ejerza, se ejerza contra quien se ejerza". A su entender,y todos los agresores deben ser perseguidos de la misma forma". "Esto no es algo relacionado con el sexo de la persona sino que está relacionado con una lucha entre el agresor y la víctima", ha dicho.Ante la reunión que mantendrá el próximo martes con Vox , ha avanzado que harán como hicieron en su día para acordar la Mesa del Parlamento andaluz, porque se trata de que el presidente de la Junta "tenga esos 59 votos, que sean la suma de PP, Cs y Vox". "Vamos a hablar con Vox como hablaríamos con cualquier otro partido del que necesitáramos el apoyo, con total transparencia", ha manifestado., ha agregado.Preguntado entonces si el PP va a ofrecer a Vox dar ayudas a hombres por violencia doméstica, García Egea lo ha rechazado y ha precisado que este tema "encima excede del ámbito competencial de la comunidad autónoma"., ha afirmado, para advertir que Vox no puede darle "oxígeno a Susana Díaz".Así, ha reiterado que cuando la legislatura eche a andar serán los diputados andaluces los que tendrán que sentarse a hablar sobre esta cuestión, que es "muy importante y muy delicada", que requiere "seriedad y rigor". En declaraciones a Europa Press, García Egea ha recalcado que. "Creemos que es difícil explicar votar que no a este acuerdo", ha abundado, para subrayar que los partidos tienen que ser "útiles" porque son un "medio para transformar la sociedad".El secretario general del PP ha advertido tanto a Vox como a Ciudadanos de que si finalmente "malogran el cambio en Andalucía", tras la "ilusión" que, a su juicio, ha despertado tanto en esta comunidad como en toda España, puedeEn cuanto al reparto de consejerías entre PP y Cs para conformar el futuro Gobierno andaluz, García Egea ha indicado que. Eso sí, ha confirmado que el número de consejerías se verá reducido "de forma significativa". "Lógicamente habrá personas de Cs y PP claramente reconocibles, pero también habrá profesionales de reconocido prestigio que estén de acuerdo en cambiar la forma en la que se ha hecho política en la Junta de Andalucía. Por tanto, habrá personas a las que el socialismo andaluz ha dado de lado a su profesionalidad y su prestigio durante todo este tiempo", ha afirmado.García Egea ha indicado que Juanma Moreno ha incorporado a sus equipos a personas de la sociedad civil. "Eso ha sido un buen gesto que ha tenido su recompensa y creo que hacerlo en el Gobierno ahora es un gran acierto por su parte", ha concluido.Por su parte, el portavoz de Cs en el Parlament,, ha descartado este sábado que su formación acepte una modificación del pacto al que llegó en Andalucía con el PP de cara a la investidura del próximo presidente de la Junta y que se pueda abordar una reforma de la Ley Contra la Violencia de Género de la comunidad. "Ya está cerrado y tenemos clarísimo que los avances conseguidos en 40 años de democracia en la lucha contra la violencia de género", ha dicho en declaraciones a los medios en Barcelona.Carrizosa ha asegurado que el pacto contra la violencia de género se tiene que preservar "y por tanto no es objeto de ninguna negociación" ni prevén revisarlo. Así, aunque cree que los populares son libres de reunirse con Vox de cara a la investidura en Andalucía, opina que el encuentro no tiene "interés" para Cs, que ya ha cerrado un acuerdo con el PP., ha sentenciado el diputado naranja. El presidente del PP, Pablo Casado, apuntó el viernes a la posibilidad de ampliar la protección por "violencia doméstica" a hombres, niños y ancianos, algo que desde Vox fue interpretado como un acercamiento.